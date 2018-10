Roma, si lavora in vista del Chievo: out Perotti e Strootman

La Roma ha parzialmente archiviato la sconfitta in Champions League contro il Liverpool. I giallorossi proveranno a dimenticare la serata di Liverpool già sabato pomeriggio contro il Chievo Verona.

Una gara fondamentale quella contro i clivensi: la squadra di Di Francesco arriverà al match dopo i successi ottenuti contro Genoa e Spal e punterà ai tre punti per difendere il terzo posto. La Roma potrebbe approfittare delle partite ostiche dei propri avversari per la rincorsa alla terza piazza, difatti la Lazio sarà impegnata in trasferta contro il Torino ed invece l'Inter ospiterà la capolista Juventus. Dunque non può permettersi di abbassare la guardia

OUT CONTRO IL CHIEVO SIA PEROTTI E STROOTMAN

Dall'infermeria di Trigoria arrivano però brutte notizie: difatti per la partita contro il Chievo saranno assenti sia Diego Perotti e Kevin Strootman. L'olandese ha riportato postumi contusivi all’emicostato destro a seguito del violento trauma riportato nel match contro i Reds, mentre gli esami a cui si è sottoposto l'argentino hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra con interesse capsulo legamentoso (lo stesso che lo aveva tenuto in dubbio alla vigilia ndr). Quest'ultimo è a rischio per il ritorno di Champions.

Di Francesco sarà costretto a fare delle scelte in vista del ritorno contro il Liverpool. Al loro posto giocheranno El Shaarawy e Pellegrini. Gonalons a centrocampo Schick in attacco, Peres in difesa insieme Jonathan Silva che contro la Spal non ha fatto male. I titolari torneranno per tentare l'impresa mercoledì prossimo all'Olimpico.