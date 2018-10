Sampdoria: per Giampaolo infermeria piena ma contro il Cagliari vincere è d'obbligo

Continua la preparazione della Sampdoria in vista del match contro il Cagliari, incrocio vitale e da vincere per alimentare ulteriormente il sogno chiamato Europa League. Dopo il bruttissimo stop in casa della Lazio, i ragazzi di Giampaolo hanno voglia di riscossa, andando a battere una rosa non insuperabile come quella di Diego Lopez. Nella giornata di ieri, seduta mattutina in casa doriana, con i blucerchiati che hanno sostenuto un lavoro prevalentemente tecnico. Fisioterapia e seduta e seduta idroterapica per Duvan Zapata, che potrebbe mancare all'appello contro i sardi. Lavoro differenziato anche per Murru e Caprari, altro calciatore potenzialmente assente nel prossimo match. L'ex Pescara, secondo quanto riportato oggi da Il Secolo XIX, non sembra aver smaltito il problema muscolare, allungando la lista degli assenti.

Le ultime di formazione vogliono una Sampdoria schierata con il solito 4-3-1-2, diventato ormai marchio di fabbrica per la formazione di casa. Davanti all'estremo difensore Viviano, i centrali saranno Silvestre e Ferrari, affiancati dai difensori Bereszynski e Strinic, leggermente in avanti rispetto a Regini. Poche sorprese anche in mediana, dove Torreira controllerà la manovra. Praet partirà titolare come mezz'ala, dubbi invece su Barreto, incalzato dal polacco Linetty. In attacco, al fianco del giovane Kownacki, sarà Quagliarella l'incaricato per trascinare i suoi, supportato dal trequartista Gaston Ramirez.

Mentre la rosa si prepara al Cagliari, in società c'è chi deve pensare al calciomercato. L'esplosione di alcuni talenti doriani ha infatti ingolosito molti top club europei, che vorranno sicuramente accaparrarsi questi giovani calciatori. Su tutti, il più sorprendente è sicuramente Lucas Torreira, voluto da mezz'Europa ma praticamente già opzionato dal Napoli. Intervistato da RMC Sport, è stato il suo agente Pablo Betancur a spiegare il futuro del giovane uruguayano: "Il Napoli? C’era un accordo di base con il Napoli, ma per un problema di tempistica sto parlando con altre società. Ognuno per la sua strada" conclude.