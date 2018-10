Benevento: ora c'è solo da onorare la stagione

Il Benevento ora deve semplicemente onorare la stagione. Facile a parole, soprattutto se si ha da poco avuto la certezza di dover giocare la Serie B nella prossima stagione. Per far sorridere i propri tifosi, i ragazzi di De Zerbi dovranno vincere contro l'Udinese, formazione a caccia di punti ma comunque ancora al centro dell'uragano generato dall'esonero di Massimo Oddo e l'arrivo di Igor Tudor. Sostenuti dal pubblico del Vigorito, dunque, i tre punti non saranno impossibili. Nella giornata di ieri, seduta pomeridiana per i giallorossi, con De Zerbi che ha valutato nel contempo la condizione di alcuni calciatori. Lavoro in palestra per Djuricic, ancora individuale per tre calciatori: Lombardi, D'Alessandro e Ghuilerme.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall'antica Campania Felix, De Zerbi dovrebbe schierare i suoi con un equilibrato 4-4-2. Davanti al confermatissimo portiere Puggioni, la retroguardia difensiva dovrebbe essere formata da Djimsiti e Tosca, affiancati da Sagna e Letizia. L'ex laterale del Carpi è però insidiato da Venuti. Nella zona centrale del campo, certi del posto Viola e l'ex Tottenham Sandro, occhio al ballottaggio tra Cataldi e Djuricic. Entrambi i calciatori, schierati larghi, dovrebbero equilibrare la rosa, che in fase di manovra offensiva potrebbe addirittura evolversi in un 4-3-3. Nessun problema per l'uomo della Provvidenza Diabate', affiancato dall'eroe di San Siro Iemmello. Sull'altra fascia, Parigini potrebbe strappare a Djuricic la maglia da titolare.

Al di là delle questioni di campo, la dirigenza sannita deve già lavorare in vista della prossima stagione, cercando di trattenere più campioni possibili per risalire subito in Serie A. Atleti come Sandro e Sagna potrebbero infatti fare la differenza nel campionato cadetto, portando esperienza e talento in una lega spesso insidiosa per calciatori di spessore. Davvero impossibile, invece, trattenere Cheick Diabate, che nel girone di ritorno ha davvero illuso e fatto sognare una piazza intera a suon di goal. Classe '88, Diabate verrà riscattato dai turchi dell'Osmanlispor, per poi essere messo sul mercato. Su di lui è forte la pressione della Sampdoria, decisa a compare un attacca rodato senza spendere troppo. Occhio anche al Sassuolo, ben felice di accoglierlo in caso di salvezza.