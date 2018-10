Maran: “Con la Roma servono punti per il nostro scudetto”

La Roma lotta per la Champions League, ma anche il Chievo di Maran deve ancora raggiungere l’obiettivo della sua stagione. Quella salvezza che rispetto agli ultimi campionati è diventata più complicata per i gialloblu, ma non per questo meno importante per il futuro della società. Ecco perché anche nella gara difficile contro i giallorossi serve fare punti, punti pesanti.

Non si nasconde da questo punto di vista Rolando Maran in conferenza stampa: “Sarà una gara difficile, però crediamo nelle nostre potenzialità e in un risultato positivo. Ci siamo andati vicino con Inter, Napoli e Milan e a forza di avvicinarsi al bersaglio prima o poi ci si prende. Ho fiducia in quello che sta esprimendo la squadra, le prestazioni e l'atteggiamento sono positivi. Giocheremo contro una grande squadra ma abbiamo grande fiducia. Attraverso la sicurezza e la mentalità si fanno cose buone: dobbiamo liberare la mente nei momenti topici e capitalizzare quello che creiamo.

Non penso al peggio, penso a guadagnare punti sulle ultime, guardo partita dopo partita: possiamo conquistare punti in ognuna ma dobbiamo essere bravi con la testa. Noi abbiamo la mentalità di una squadra che vuole fare punti con chiunque, poi è chiaro che i campioni fanno la differenza in certe situazioni. Quota salvezza? Non so, ci aspettano partite con difficoltà diverse e ora pensiamo solo alla prossima. Possiamo prenderci delle soddisfazioni.

Più ci si avvicina alla fine del campionato e più siamo vicini a tirare le somme. Questo è il momento decisivo, mancano 4 partite e dobbiamo avere la determinazione e la fame per portare a casa il nostro Scudetto. Quest'anno ce lo dobbiamo sudare fino alla fine. Ogni campionato fa storia a sé e riserva dei momenti che vanno interpretati bene, altrimenti si hanno dei problemi. C'è stato un livellamento nella parte bassa che ha portato tante squadre ad essere coinvolte nella lotta”.