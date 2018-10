Fiorentina: ultime disposizioni in vista del Napoli

Nonostante il peso specifico dell'avversario, non si può sbagliare. E' questo il mantra della Fiorentina di Stefano Pioli, che nella mattinata di oggi è scesa sul campo del proprio Centro Sportivo per prepararsi al meglio in vista della sfida casalinga contro il Napoli. Nonostante le ultime tre partite senza vittoria, la viola non ha infatti perso troppo terreno rispetto al sesto posto, ultimo piazzamento valido per un'Europa League solo sognata fino a qualche mese fa. Fare punti contro il Napoli, darebbe morale e classifica alla creatura di Stefano Pioli, che confermerebbe così l'evoluzione degli ultimi mesi e darebbe un segnale forte alle altre formazioni ugualmente impegnate nella volata europea.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Firenze, comunque, Pioli avrebbe solo due dubbi in merito all'undici di formazione, uno in difesa ed un altro a centrocampo. Nella linea a quattro davanti Sportiello, è ballottaggio tra Milenkovic e Laurini, che darebbe più spinta ai viola. Le riserve in merito verranno sciolte solo poche ore prima del fischio d'inizio, quando verranno ufficialmente valutate le condizioni di Vitor Hugo, che ha accusato un problema fisico nell'amichevole di giovedì. Se il brasiliano dovesse mancare, Milenkovic verrebbe dirottato al centro e Laurini a destra, in caso contrario l'ex Empoli potrebbe sedersi in panchina.

A centrocampo, invece, si rivede Milan Badelj, fermato qualche mese da un brutto infortunio al ginocchio. Il croato, se rischiato dal primo minuto, darebbe geometria e muscoli alla zona mediana del rettangolo verde, riportando Veretout nel suo ruolo di mezz'ala. Viste le non perfette condizioni di Badelj, Pioli potrebbe ritardare ulteriormente il ritorno in campo del proprio mediano, preferendogli un Cristoforo comunque più in palla dal punto di vista fisico. Terza scelta, che muterebbe l'assetto tattico iniziale, sarebbe quello di Gil Dias al posto di Badelj. La scelta di affidarsi al portoghese ex Monaco potrebbe essere dettata da una voglia di aggredire l'avversario, quella di Cristoforo confermerebbe invece la voglia di ripartire in contropiede.

PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA:

Con il 4-3-2-1: Sportiello; Milenkovic/Laurini, Pezzella, Hugo/Milenkovic, Biraghi; Benassi, Badelj/Cristoforo, Veretout; Sapnara, Chiesa, Simeone.

Con il 4-4-1-1: Sportiello; Milenkovic/Laurini, Pezzella, Hugo/Milenkovic, Biraghi, Gil Dias, Benassi, Veretout, Chiesa; Saponara, Simeone.