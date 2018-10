Juventus - Inter: precedenti e curiosità degli scontri diretti

Inter e Juventus si incontreranno ancora una volta, in un momento cruciale per la propria stagione. Allegri cercherà la vittoria per continuare a mantenere il distacco sul Napoli, Spalletti invece scenderà in campo per archiviare il discorso Champions. Non è la prima volta che queste due rivali si affrontano in uno scontro diretto, i precedenti negli anni sono stati ben 12, ma solo alcuni, nel tempo, hanno acquisito un sapore particolare.

Il goal di Koulibaly in extremis all'Allianz Stadium ha riaperto completamente un campionato in cui la Vecchia Signora aveva un ampio vantaggio. Per quanto riguarda l'Inter, Luciano Spalletti è costretto a inseguire Roma e Lazio, stabili rispettivamente al terzo e quarto posto.

Tra Juve e Inter la rivalità va avanti da anni, e il precedente più recente è stato lo 0-0 di questa stagione, con bianconeri e neroazzurri che hanno terminato la partita a reti bianche. Se invece vogliamo parlare di precedenti decisivi nelle ultime giornate di campionato, allora dobbiamo andare indietro fino al 1963. Ai tempi non c'erano Icardi, Perisic&Co ma Mazzola il quale decise le sorti dell'ottavo scudetto neroazzurro segnando il goal decisivo nello scontro diretto contro i bianconeri.

Quasi 20 anni dopo invece fu la Juve di Trapattoni ad avere la meglio in uno scontro diretto per sancire la sorte del campionato 1982. L'Inter doveva giocarsi la Coppa UEFA, mentre i bianconeri il campionato. Quell'anno la Vecchia Signora combatteva testa a testa con la Fiorentina per conquistare lo scudetto, e fu un goal di Brady contro i neroazzurri a tenere accesa la speranza degli uomini di mister Trap. Fino all'ultima giornata fu sfida elettrica con la viola, vinta sempre grazie a un rigore concretizzato da Brady.

L'ultimo precedente decisivo fu invece quello del famoso "fallo di Iuliano". Era il 1998 quando la Juventus vinse di misura con l'Inter grazie a un goal di Del Piero. Le proteste non mancarono a causa di un contatto in area di rigore di Iuliano su Ronaldo. Due anni dopo però, nonostante la doppietta di Kovacevic contro l'Inter che portò i bianconeri a +5 dalla Lazio, la Juventus non trovò la gioia dello scudetto, tutto si ribaltò nelle ultime giornate con la Vecchia Signora che perse lo scudetto a Perugia.

Infine si giunge allo scontro diretto più importante degli ultimi anni, quello del 5 Maggio 2002. L'Inter aveva un punto di vantaggio dalla Juventus a nove giornate dalla fine e nello scontro diretto nessuna delle 2 prevalse, regalando una splendida partita conclusa con un pareggio di 2-2. Fu però nel fatidico 5 maggio che il campionato prese il colore bianconero, dopo il pareggio tra Inter e Lazio e la vittoria di Madama ad Udine.