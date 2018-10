Juventus, i convocati per il big match con l'Inter

Nessuna grossa sorpresa per quanto riguarda la lista dei convocati di Massimiliano Allegri in vista della trasferta di Milano contro l’Inter. Assente ovviamente Giorgio Chiellini - infortunatosi contro il Napoli e per il quale la stagione è terminata in anticipo - così come De Sciglio, anche lui lungodegente, e Sturaro, mentre sono presenti tutti gli altri, a partire da Barzagli, primo indiziato per sostituire il livornese al fianco di Benatia, con Howedes e Rugani che rappresentano le alternative; a disposizione anche Bernardeschi e Mandzukic.

Per quanto riguarda la formazione da schierare, il tecnico bianconero in conferenza stampa ha assicurato che la Juventus non giocherà con la difesa a 3: molto probabile dunque che davanti a Buffon si disporrà – come detto – la coppia Barzagli-Benatia, con un dubbio su chi fra Lichtsteiner e Howedes giocherà da terzino destro, dando per sicura la presenza di Alex Sandro a sinistra. A centrocampo invece, Allegri deve ancora decidere se utilizzare una linea a due o a tre: nel primo caso, la diga sarebbe composta da Pjanic e Khedira, mentre nella seconda ipotesi spazio anche per Blaise Matuidi. Dal discorso mediana dipende la disposizione del reparto offensivo, cioè se utilizzare il trio di trequartisti alle spalle della punta unica o se scegliere la via del tridente. Il punto interrogativo dunque coinvolge Paulo Dybala: se si seguisse la via del 4-2-3-1, la Joya si prenderebbe il suo posto nel mezzo, con uno fra Cuadrado – favorito – e Douglas Costa sulla destra e con Mandzukic a sinistra a sostegno di Higuaìn, mentre nel caso di 4-3-3 l’ex Palermo si siederà in panchina, almeno inizialmente.

La lista completa dei convocati:

1 Buffon

4 Benatia

5 Pjanic

6 Khedira

7 Cuadrado

8 Marchisio

9 Higuain

10 Dybala

11 Douglas Costa

12 Alex Sandro

14 Matuidi

15 Barzagli

16 Pinsoglio

17 Mandzukic

21 Howedes

22 Asamoah

23 Szczesny

24 Rugani

26 Lichtsteiner

30 Bentancur

33 Bernardeschi