Milan, per il ruolo di ds spunta anche il nome di Monchi

Dopo una lunga serie di risultati positivi, il Milan ha collezionato diversi pareggi culminati con la sconfitta casalinga contro il Benvento. Un ko pesante quello per i rossoneri che si sono fatti scavalcare dall'Atalanta al sesto posto. Questo andamento negativo ha fatto storcere il naso alla proprietà cinese che starebbe rivalutando i quadri dirigenziali in vista della prossima stagione. Anche da parte di Elliott c'è la volontà di tutelare il proprio investimento sul Milan.

MIRABELLI IN DISCUSSIONE: SPUNTA MONCHI

Nella giornata di ieri, si è tenuto a Milanello un incontro di circa un'ora tra Marco Fassone, Rino Gattuso e Massimiliano Mirabelli. Una riunione in cui si è parlato degli obiettivi per questo finale di stagione (arrivare al sesto e posto e vincere la Coppa Italia ndr) e per allontanare le tanti voci che negli ultimi giorni stanno ruotando intorno al club di via Aldo Rossi.

Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi, si è anche discusso del mercato e del futuro del direttore sportivo, finito in discussione dopo i passi falsi delle ultime settimane. In questi giorni si stanno facendo nomi su chi potrebbe prendere il posto di Mirabelli: da Sabatini, che ha da poco interrotto il suo rapporto con Suning, a Michael Emenalo e Cristiano Giuntoli. La rosea ha riportato una grossa indiscrezione, difatti negli ultimi giorni ci sarebbe stato anche un primo sondaggio tra la proprietà cinese e Monchi, attuale ds della Roma. Il dirigente spagnolo ex Siviglia è da un anno il d.s. dei giallorossi impegnati nella semifinale di Champions League.

Nonostante le voci, Mirabelli dovrebbe rimanere il ds del Milan anche per la prossima stagione. Potrebbe essere affiancato da un manager, anche se è difficile che il dirigente calabrese accetti un ridimensionamento così palese. Qualora il Milan non raggiungesse i risultati sportivi minimi, potrebbe invece arrivare il licenziamento al termine di quest’annata sportiva.

Nelle prossime settimane sapremo di più.