Milan, contro il Bologna ballotaggio tra Cutrone e Kalinic

Domenica pomeriggio il Milan affronterà il Bologna in trasferta. Dopo il brutto ko casalingo contro il Benevento, i rossoneri hanno l'obbligo di ritornare al successo per riconquistare il sesto posto occupato ora dall'Atalanta. Rino Gattuso deve ancora sciogliere qualche dubbio di formazione.

LE ULTIME DA MILANELLO

Anche per il match contro i rossoblu, Rino Gattuso si troverà davanti al solito dilemma: chi schierare come prima punta? Per questa volta il testa a testa dovrebbe essere fra Kalinic e Cutrone, con André Silva più defilato. Il croato sarebbe in vantaggio sul giovane italiano per partire titolare dal primo minuto contro i felsinei dopo la panchina nella partita contro il Benevento.

Anche in difesa ci sarà un ballottaggio tra Calabria e Abate. Hakan Calhanoglu ha pienamente recuperato dall’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio, ma il tecnico del Milan non vuole rischiarlo, quindi giocherà nuovamente Borini. Invece sarà Locatelli a sostituire l'infortunato Biglia: il giovane centrocampista è favorito per una maglia da titolare a discapito di Montolivo. Zapata confermato al fianco di Bonucci

Inoltre il Milan tornerà al 4-3-3, cioè il modulo che dà maggiori certezze ai rossoneri. Accantonato il 4-4-2 scelto da Gattuso contro il Benevento.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, C. Zapata, R. Rodríguez; Kessié, Locatelli, Bonaventura; Suso, Kalinić, Borini. A disposizione: Storari, A. Donnarumma, Abate, G. Gómez, Musacchio, Antonelli, Mauri, Montolivo, Çalhanoğlu, A. Silva, Cutrone. Allenatore: Gattuso.