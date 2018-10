Napoli verso Firenze, Mertens favorito su Milik

Ultime ore di frenetica attesa e poi inizierà la missione Fiorentina per il Napoli di Maurizio Sarri che al centro sportivo di Castelvolturno continua a preparare la trasferta in terra Toscana tra adrenalina, entusiasmo e rimproveri, quelli del tecnico di Figline Valdarno, il quale non vuole lasciare proprio nulla al caso. Vincere per continuare a sperare nel sogno scudetto, legittimato ed alimentato dalla presa di Torino di domenica sera. Il gol di Koulibaly darà verosimilmente al Napoli quella scarica di energia positiva per chiudere in crescendo, dal punto di vista mentale e fisico, il campionato, per continuare a mettere pressione sui bianconeri capolisti.

La trasferta del Franchi contro una Fiorentina in calo dal punto di vista delle prestazioni e dei risultati, ma la truppa di Pioli è chiamata oltre a riscattare la sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo anche a vincere per tenere in vita il proprio obiettivo stagionale, la qualificazione all'Europa League. Sfida da prendere con le pinze, soprattutto in virtù del fatto che i partenopei scenderanno in campo dopo i rivali per il titolo juventini, impegnati domani sera a San Siro contro l'Inter.

Maurizio Sarri prepara gli ultimi dettagli in vista della partenza per Firenze prevista per domani. Il tecnico ha pochissimi dubbi di formazione in vista della sfida del Franchi, con il solo ballottaggio in attacco tra Mertens e Milik che dovrebbe essere sciolto a favore del belga, a secco in campionato dalla sconfitta interna contro la Roma. Un'astinenza che Sarri prova a curare con la fiducia, mandandolo in campo a Firenze dove il fiammingo è già andato a bersaglio. Panchina ancora per Arkadiusz Milik, il cui ingresso anche all'Allianz Stadium è stato più che positivo; motivo per il quale Sarri spera che, in corso d'opera, il polacco possa risultare decisivo anche al Franchi.

Nessun dubbio invece per i restanti interpreti del 4-3-3 sarriano, che come al solito vedrà protagonisti Reina in porta, Hysaj e Mario Rui sulle fasce, Albiol e Koulibaly centrali di difesa. Allan ed Hamsik ai fianchi di Jorginho in mediana, mentre Insigne e Callejon agiranno alle spalle di Mertens di punta. Napoli che verrà spinto al Franchi da poco più di 5000 spettatori, i quali hanno preso d'assalto i biglietti in vendita per il settore ospiti dello stadio gigliato. Nulla da fare per i restanti tifosi che saranno costretti a guardare la sfida da casa in quanto il resto dei settori dello stadio verranno messi a disposizione per i soli residenti in Toscana. Esodo dimezzato dunque, ma non per questo meno caloroso e passionale, pronto a spingere il Napoli verso il sogno Scudetto.