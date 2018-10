Napoli, blitz portoghese: si avvicina Rui Patricio

Lo spagnolo Pepe Reina difenderà i pali del Napoli in queste ultime quattro giornate di campionato, decisive per le sorti degli azzurri, in lotta per lo Scudetto con la Juventus, ma da giugno l'iberico abbandonerà il capoluogo campano per trasferirsi al Milan. Sarà il vice di Gigio Donnarumma o il titolare dei rossoneri? Presto per saperlo, ciò che è certo è che la squadra di Aurelio De Laurentiis è a caccia del suo successore.

Nelle ultime settimane si sono succeduti diversi nomi, da Rulli a Leno, passando per il 'nostrano' Perin. Ma in mattinata ecco l'affondo del presidente e dello staff azzurro: il Napoli è andato all-inn su Rui Patricio, nome poco caldeggiato fino ad ora, non tirato mai in ballo dai media. Il portiere portoghese è balzato in cima alla lista dopo il blitz in Portogallo degli uomini fidati di Aurelio De Laurentiis. Nei giorni scorsi, infatti, il presidente si è mosso in prima persona per parlare con l'estremo difensore dello Sporting Lisbona e della nazionale portoghese campione d'Europa, ora si è passato alle azioni. C'è il sì del classe 1988, ora bisogna trattare con il club: si parte da una base di 25 milioni di euro, non pochi, ma la società partenopea è ben consapevole che per portare all'ombra del Vesuvio un portiere di primo livello dovrà sobbarcarsi un esborso economico piuttosto pesante.

Rui Patricio ha il contratto in scadenza nel 2022 e una clausola da 45 milioni di euro. De Laurentiis, accompagnato dl suo procuratore, Jorge Mendes, ha strappato il sì del giocatore che vorrebbe cambiare aria, lasciare la penisola iberica per intraprendere una nuova avventura in un nuovo campionato europeo. Le sue preferenze: la Serie A e la Premier League. La piazza campana è ben accetta. Altro aspetto positivo, l'ingaggio, in quanto il portoghese non chiederebbe la luna, niente cifre esorbitanti, di conseguenza il Napoli potrebbe tranquillamente accontentarlo.

C'è ovviamente da trattare con lo Sporting Lisbona, club che attualmente ne detiene il cartellino. Come dimostra anche l'affare Joao Mario-Inter, il club portoghese è molto restìo a svendere i propri campioni, quindi la trattativa con i 'Verde e Brancos' è l'ostacolo più difficile da superare.