Torino: Mazzarri recupera De Silvestri, contro la Lazio spazio ad Edera?

Continua a pieno regime la preparazione del Torino in vista della sfida di campionato contro la Lazio, vero e proprio big match in cui i granata di Mazzarri si giocheranno sia i tre punti che l'accesso all'Europa League. Ancora non estromessi matematicamente dalla competizione calcistica continentale, i granata dovranno dunque fare punti, consci però della forza di un collettivo ugualmente bisognoso di un successo per vedere sempre più concretizzato il sogno chiamato Champions League. Nella giornata di ieri, seduta tecnico-tattica per i granata, con Iago Falque reintegrato in gruppo e De Silvestri completamente ristabilito. Ancora terapie, invece, Obi e Barreca.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal Filadelfia, Mazzarri dovrebbe confermare il 3-4-2-1, modulo in cui saranno De Silvestri e Molinaro i fluidificanti, anche se non è da escludere la presenza del giovane Bonifazi sull'out mancino. Poche sorprese davanti a Salvatore Sirigu, protetto dal terzetto di centrali formato da Burdisso, N'Koulou e Moretti, in ballottaggio con giovane centrale Bonifazi. A centrocampo, confermati, invece, Baselli e Rincon, pronti a dare muscoli e geometrie. Tante sorprese in attacco, dove Ljajic e Belotti potrebbero giocare al fianco di Simone Edera, davvero convincente contro l'Atalanta. Occhio però alla presenza di Iago Falque, calciatore che comunque ha spesso trascinato la rosa in momenti di difficoltà.

L'utilizzo dell'ex Roma è dunque fortemente condizionata dal proprio stato di salute, anche se le ultime notizie vedrebbero un Falque ristabilito quasi appieno. In caso di defezione, il talentino svezzato proprio dal Toro avrebbe un'altra chance per confermare quanto di buono messo in mostra ad inizio stagione. Altro dato da considerare, sicuramente statistico ma che potrebbe spingere Mazzarri verso l'impiego di Edera dal 1' è la prolificità dell'attaccante quando vede la Lazio. Praticamente sempre in goal contro i biancocelesti, Edera ha messo KO la Lazio già nel girone di andata, quando un suo goal permise al Toro di vincere. Nel 2015, poi, una sua rete permise al Torino Primavera di battere la Lazio di categoria. Un bottino non da poco, che potrebbe essere l'arma in più a disposizione di Mazzarri.