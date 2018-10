Serie B - Il Pescara schianta la Ternana: 0-3 al Liberati

NOT : STADIO LIBERATI INCONTRO VALIDO PER LA TRENTOTTESIMA GIORNATA DI SERIE B

Nel match valido per la trentottesima giornata del campionato di Serie B, il Pescara vince 3-0 in casa della Ternana compiendo un ulteriore passo in avanti verso la salvezza. Successo meritato per la compagine abruzzese che archivia la pratica nella prima frazione di gioco grazie ai gol di Machin e Mancuso mentre nella ripresa arriva il punto esclamativo di Capone. Con questo successo, il secondo consecutivo, il Delfino sale a quota 45 con quattro punti di vantaggio dalla zona play-out mentre la Ternana resta a quota 37.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni, 4-3-1-2 per la Ternana con Tremolada dietro al tandem offensivo composto da Montalto e Carretta mentre il Pescara risponde col 4-3-3 con il tridente d'attacco formato da Capone, Pettinari e Mancuso.

Partita bloccata nei primi minuti di gioco con la Ternana che prova ad essere più propositiva del Pescara ma sono gli ospiti a creare il primo pericolo, per cosi dire, con Mancuso che, su cross di Balzano, calcia verso il primo palo ma Sala blocca senza troppi problemi. Sono solo le prove generali del gol del vantaggio abruzzese che arriva al 24'. Machin approfitta di un'errata respinta di Paolucci e da pochi metri batte Sala, 0-1.

La rete infonde coraggio agli ospiti che al 29' vanno vicini al raddoppio con una conclusione dal limite di Brugman che termina alta di poco. Qualche minuto dopo è il turno di Pettinari ma Sala si fa trovare pronto. Gli umbri perdono Montalto per infortunio e al 43' il Pescara raddoppia con Mancuso che sfrutta un rimpallo tra Capone e Defendi e da due passi insacca per lo 0-2 con cui si chiude la prima frazione di gioco.

Nell'intervallo De Canio si gioca la carta Vitiello per Angiulli ma la Ternana non riesce a creare grossi grattacapi alla retroguardia ospite, anzi, sono gli abruzzesi a rendersi pericolosi con una conclusione di Pettinari che Sala blocca senza troppe difficoltà. Poco dopo è il turno di Valzania che scambia con Pettinari ma strozza troppo la conclusione favorendo la parata di Sala. I ritmi sono molto più bassi rispetto alla prima frazione e al 63' i due allenatori cambiano con De Canio che inserisce Finotto per Statella mentre Pillon manda in campo Bunino e Baez per Pettinari e Mancuso.

Al 75' il Pescara va ad un passo dal tris proprio con Baez che, su sponda di Bunino, incrocia in diagonale centrando il palo. Dall'altra parte chance importante per gli umbri, Finotto costringe Fiorillo all'intervento. Al minuto 84, la chiude definitivamente il Pescara. Capone scambia alla grande con Valzania e da pochi metri batte Sala, 0-3 e sipario sul match. Il Pescara coglie il suo secondo successo consecutivo e si avvicina alla salvezza mentre per la Ternana si fa sempre più dura.