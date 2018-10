Fiorentina, Pioli in conferenza: "Tutte le squadre hanno obiettivi. Noi proveremo a vincerle tutte"

Stefano Pioli ha concluso da pochi minuti la conferenza stampa in vista della grande sfida contro il Napoli.

Una sfida importante contro gli azzurri di Sarri impegnati nella lotta scudetto: "Ha fatto il suo percorso, la Fiorentina ha fatto altro, ha ritenuto chiuso un ciclo e ora ne ha aperto un altro e ci vorrà tempo per tornare a quei livelli. Il Napoli è fatto di grandi giocatori e un grande allenatore, che sta facendo un lavoro importante, la cosa che ammiro di loro è che fanno sempre la partita, con la volontà di non subire mai. Ci sono tante cose positive, non sono imbattibili nemmeno loro però".

Ma la squadra di Mister Pioli farà la sua partita: "Quasi tutte le squadre hanno degli obiettivi, il Napoli si gioca lo scudetto, l’Europa League è ancora aperta per 4-5 squadre e noi siamo dentro. Abbiamo ancora il nostro obiettivo, che è quello di dare il massimo fino alla fine, da domani fino all’ultima giornata con il Milan. I discorsi sullo scansarsi non stanno né in cielo, né in terra e non ci hanno mai sfiorato. Dovremo essere compatti ma non passivi perché lasciando spazio al Napoli potremmo pagare. Tutti lo conoscono, ha un modo di giocare che tende a portare il baricentro nella metà campo avversaria ma la velocità con cui giocano rende difficili le letture. Noi dobbiamo essere bravi ad anticipare invece le loro scelte".

Questa Fiorentina ha già dato tutto?: "Loro hanno grandissima motivazione ma ce l’abbiamo anche noi, non è che le abbiamo perse perché le ultime due sono state sconfitte. La partita sarà decisa dalla qualità delle giocate e dei giocatori, dovremo palleggiare bene, per superare la prima pressione, però abbiamo le qualità per farlo. Non ci piace fare una fase difensiva passiva. Non può essere un gruppo che ha già dato tutto perché è troppo poco tempo che lavoriamo insieme, ci sono giocatori che devono ancora migliorare. Tutti i cicli vincenti sono costituite da squadre con lo stesso gruppo e allenatore per 2-3 anni, noi siamo arrivati tardi quest’anno, con tanti nuovi, so cosa vuol dire cambiare abitudini e tipologie di gioco. Siamo solo all’inizio del nostro percorso, ora un po’ tutte le squadre sono stanche ma siamo rush finale e dobbiamo pretendere di fare il massimo".

In chiusura Pioli ha parlato di Chiesa: "A noi la terza partita ci è costata tanto perché la seconda è stata troppo faticosa, l’abbiamo giocata in 10 per 90 minuti in pratica. Federico è stato uno di quelli che le ha giocate tutte e tre mentre in questa settimana ci siamo preparati con più calma per cui la sua condizione e quella degli altri sarà migliore" e di Badelj: "Sta bene, è un recupero importante, grazie allo staff sanitario e alla sua volontà. Penso che possa essere in campo domani."

[sito: fiorentina]