Genoa - Ballardini: "E' stata una settimana particolare, per il futuro ci vorrà più convinzione"

La vittoria contro l'Hellas Verona ha dato morale e soprattutto classifica, al Genoa di Davide Ballardini, che grazie ai tre punti della scorsa giornata può dare per certa la salvezza del suo Genoa. Un obiettivo imprevisto ad inizio stagione, quando l'allora creatura di Ivan Juric non riusciva a decollare. Intervistato in conferenza stampa, il tecnico dei grifoni ha parlato proprio della salvezza: "Abbiamo svolto una settimana particolare, pensiamo di essere vicini a un risultato che fino a qualche mese fa sembrava difficile da raggiungere. Siamo convinti di aver fatto tante cose buone. Da qui alla fine c’è il dovere e piacere di fare sempre meglio".

In seguito, Ballardini ha parlato dell'Atalanta: "Ci confrontiamo con una realtà europea. Siamo curiosi e stimolati. Il Genoa ha preso sempre più consapevolezza, le paure che c’erano pian piano sono diminuite. Un po’ di sana preoccupazione e paura per me ci deve sempre essere perché è uno stimolo a far meglio". Passaggio importante anche sulla rosa: "Domani non saranno a disposizione Izzo, Spolli e Pereira. Taarabt? Sarà a disposizione. Hiljiemark e Zukanovic sono recuperati. Veloso ha lavorato tutta la settimana, ieri lamentava un piccolo fastidio al polpaccio. È però sempre più vicino a stare bene, quel bene che gli permetterà di tornare in campo".

Ballardini ha infine parlato del cammino del Genoa e del suo futuro: "Sono state fatte partite straordinarie. Con la testa e l’impegno siamo arrivati ad ottenere risultati impensabili. Il mio futuro? Non posso far altro che ringraziare le persone che mi vogliono bene e mi stimano. Io cerco di dare il meglio di me, fa piacere sentire anche le parole dei giocatori nei miei confronti. In questi mesi ci siamo legati sempre più. Per il futuro del Genoa sono fondamentali condivisione e convinzione tra tutte le componenti interne".