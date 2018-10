Inter - Juventus in diretta, LIVE Serie A 2017/18 - Costa, Icardi, Perisic, Cuadrado, Higuain! (2-3)

Per questa sera è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buonanotte. Al prossimo live!

50' - Termina qui la gara. Incredibile risultato a San Siro, 2-3 pirotecnico. Juventus a +4, Inter che ora rischia in zona Champions.

48' - BROZOVIC! Conclusione del croato dentro i 16, respinge Buffon, poi Miranda svirgola.

47' - Uno contro uno tra Higuain e Skriniar, interviene energicamente il centrale ma Orsato non fischia.

45' - Cinque minuti di recupero.

44' - HIGUAIIIIIIIN! VANTAGGIO BIANCONEROOOO! PAZZESCO A SAN SIRO, 2-3! Punizione profonda, Higuain sbuca tra le maglie nerazzurre e siglia il 2-3.

42' - CUADRADOOOOOOO! PAREGGIO JUVENTUUUUUS! Dybala lancia Cuadrado, che prende il fondo e calcia in mezzo; Skriniar tocca e manda fuori giri Handanovic. 2-2.

40' - Cambio Inter: fuori Icardi, dentro Santon.

38' - Spinge a perdifiato la Juve. Due minuti di assedio conclusi con il tracciante altissimo di Higuain.

36' - Cambio Inter: fuori Rafinha, dentro Borja Valero.

35' - Cambio Juventus: fuori Pjanic, dentro Bentancur.

32' - ICARDI! Contropiede nerazzurro; Rafinha va da Candreva che prende il fondo ed effettua un cross forte e teso, Icardi manca l'appuntamento con il tap-in per millimetri.

31' - Ora spinge la Juventus, Inter alle corde, schiacciata.

30' - DYBALA! Va sul palo del portiere, risponde presente, come sempre, Handanovic.

29' - Brozovic atterra Cuadrado, punizione dal limite pericolosa.

28' - Imbucata di Bernardeschi per Dybala, uno contro uno con Miranda che lo ferma. Angolo.

25' - COSTA! Controlla a sinistra, affronta la difesa nerazzurra prima di calciare sul primo palo. Handanovic va in corner.

22' - Cambio Juventus: fuori Mandzukic, dentro Bernardeschi.

20' - PERISIIIIIIIIC! VANTAGGIO INTEEEEEER! Uno contro uno con Cuadrado, che cade sulla sterzata. Cross dentro che sbatte su Barzagli e termina in gol. 2-1, la ribalta l'Inter in 10.

18' - HIGUAIN! INCREDIBILE! Veleggia sulla linea del fuorigioco, prende sul tempo Miranda e Skriniar e scappa via, dribbla Handanovic ma sbaglia a porta vuota. Occasionissima.

16' - Cambio Juventus: fuori Khedira, dentro Dybala.

14' - RAFINHA! Rientra sul mancino, e calcia; sinistra piatto e docile, Buffon abbraccia la sfera.

12' - Pjanic allarga il braccio ed interviene scomposto su Rafinha. D'Ambrosio protesta voracemente, e si becca il giallo. Nessuna sanzione per il centrocampista.

10' - Matuidi stende Perisic, punizione.

7' - ICARDIIIIIIIIII! PAREGGIO INTEEEEEEER! Punizione tagliata di Cancelo, Icardi si stacca dalla marcatura e trafigge Buffon con un preciso colpo di testa. 1-1.

6' - Skriniar salta Mandzukic, giallo per il croato.

3' - Ha iniziato con il piglio giusto l'Inter, buon giro palla degli uomini di Allegri.

1' - Inizia il secondo tempo.

Match, come da pronostico, molto agitato. Le occasioni latitano nei primi 10 minuti, poi la staffilata diagonale di Costa smuove il torpore serale. Vecino entra scomposto su Mandzukic lasciando lì il piede, Orsato estrae il rosso con l'aiuto del VAR. Inter che si vede con il destro pazzesco di Candreva, Matuidi sigla lo 0-2 in posizione di fuorigioco.

52' - Termina qui il primo tempo, dopo ben 7 minuti di extra time. Juventus in vantaggio.

50' - Lotta serrata in area tra Higuain e Skriniar, palla che schizza su Matuidi che segna. Orsato assegna il gol, poi dal VAR fanno notare la netta posizione di fuorigioco del giocatore del PSG.

49' - Azione personale di Candreva, che salta due uomini e calcia. Conclusione sbilenca.

47' - Fendente da distanza più che siderale firmato Skriniar, blocca facilmente Buffon.

46' - Sei minuti di recupero, si è giocato poco in questo primo tempo.

44' - Icardi anticipa Barzagli, che lo stende. Giallo.

42' - MATUIDI! Cross liftato di Costa, salta nel gruppone Matuidi ma non riesce ad essere incisivo.

39'- Cuadrado allarga il braccio nel tentativo di frenare la corsa di Perisic. Ci riesce, contatto regolare per l'arbitro.

36' - Resta a terra dolorante Candreva. Cure per lui, che torna ad occupare la sua posizione.

34' - Cancelo supera con un controllo orientato Alex Sandro, Orsato fa proseguire e non fischia fallo.

33' - Ritmi bassi ora.

30' - Skriniar impatta di testa da corner, Buffon para. Gioco fermo, fallo in attacco del centrale.

30' - CANDREVA! Sberla dell'87 dai 30 metri, tocca Buffon in angolo togliendola dall'incrocio.

28' - Duro Pjanic su Rafinha, non fischia Orsato. I nerazzurri chiedono, invani, il secondo giallo.

25' - Costruisce il gioco Icardi, che allarga su Perisic; corre, sposta e calcia, palla fuori.

24' - COSTA! Controlla sulla destra, rientra sul mancino e calcia sul secondo palo; palla che termina alta.

21' Si ritaglia spazio Cuadrado, terzino quest'oggi. Da dimenticare, però, il suggerimento in area.

20' - Fallo di Higuain su Rafinha. Pjanic protesta, e si becca il giallo.

18' - ROSSO PER VECINO! Orsato giudica da espulsione l'intervento dell'uruguaiano. Inter in 10.

17' - Gioco fermo. Mandzukic a terra, ed Orsato che viene richiamato al VAR.

15' - Intervento duro di Vecino ai danni di Douglas Costa, giallo.

14' - DOUGLAS COSTAAAAAAA! VANTAGGIO JUVEEEEE! Scodella Cuadrado dalla trequarti, controlla Costa sulla sinistra e conclude con il mancino in diagonale. 0-1.

13' - Cancelo si scorda Mandzukic sulla sinistra, sponda in mezzo che Skriniar mette in corner.

11' - Retropassaggio rischioso di Perisic, Vecino riesce a metterci una pezza sullo scatto furibondo di Douglas Costa che stava arrivando.

9' - Giro palla ragionato della Juve, contiene bene l'Inter.

7' - Candreva scodella per Icardi in area, ottima copertura della difesa.

4' - Perisic svernicia Cuadrado con una finta di corpo, l'ex Fiorentina lo stende. Giallo.

3' - Tocco errato di Candreva, che voleva aprire sulla sinistra. Palla che termina, fortunatamente per i padroni di casa, in corner.

2' - Subito grande ritmo, match vivace.

1' - Partiti!

Inno della serie A, saluti, e poi sarà contesa.

Coreografia nerazzurra che richiama con ironia la storia juventina.

Entrano le squadre in campo, atmosfera surreale con il tutto esaurito a San Siro.

Le formazioni ufficiali.

Si gioca a San Siro, impianto da 80.000 mila posti situato a Milano.

4-3-3 per Allegri. In porta Buffon, a sua protezione Barzagli e Rugani con Cuadrado ed Alex Sandro terzini. Pjanic centrale, Matuidi e Khedira mezz’ali. Davanti, Douglas Costa e Mandzukic ali.

Lo schiaffo di Koulibaly a casa propria fa ancora male, piuttosto male. Lo 0-1 pesa sulle sorti del campionato, e va a riaprire con veemenza la pratica scudetto. È una Juventus pungolata nell’orgoglio, che però non deve leccarsi le ferite ma ripartire e lottare. Il vantaggio c’è, seppur minimo, ed il +1 va conservato con qualsiasi mezzo. In settimana i tifosi si sono presentati a Vinovo per caricare energicamente la squadra, mentre Allegri studia le contromosse per frenare un’Inter in piena corsa Champions, ed obbligata a fare risultato. Fuoco a fiamme a San Siro.

Spalletti opta per il 4-2-3-1. Handanovic in porta, difesa composta - destra verso sinistra - da Cancelo, Skriniar, Miranda, e D’Ambrosio. Borja Valero e Brozovic frangiflutti di centrocampo, Rafinha dietro Icardi con Perisic e Karamoh ai lati.

L’Inter accarezza un primo tempo di paura, poi ingrana e sigla due gol al Chievo nel giro di 10 minuti grazie alla premiata ditta Icardi - Perisic. Ancora saldamente vivo l’obiettivo Champions, con le due romane che rimangono distanti di un solo punto - quota 66 per nerazzurri, 67 per Roma e Lazio. Importante non farle scappare, anche se il match di stasera rappresenta uno scoglio discretamente complicato. A San Siro arriva una Juve obbligata a vincere per respingere le offensive del Napoli secondo, vittorioso nello scontro diretto. Tempo di derby d’Italia.

facebook Juventus

Sono 169 i precedenti totali tra le due compagini. La Juventus comanda con 80 vittorie, l’Inter ne annovera 46 mentre sono 43 i pareggi. L’ultimo head to head, in Serie A, risale al Dicembre del 2017, 16º giornata di campionato. Match tattico, tirato, spiccano le difese nella cornice dell’Allianz Stadium. Ai punti meglio la Juve, la quale crea un paio d’occasioni, ma lo 0-0 è il risultato esatto per un match celebrale.

Arbitra Daniele Orsato coadiuvato da Di Fiore e Manganelli, quarto uomo Tagliavento. VAR (Video Assistant Referee) Valeri, AVAR (Assistant of Video Assistant Referee) Giallatini.