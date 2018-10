Napoli, le ultime da Castelvolturno: tutti a disposizione di Sarri

Ultimi dettagli limati nella seduta mattutina effettuata al centro sportivo di Castelvolturno, prima del pranzo e degli ultimi preparativi prima della partenza alla volta di Firenze. Il Napoli di Maurizio Sarri partirà a breve per la Toscana, scortato alla stazione da migliaia di tifosi che non faranno mancare l'apporto alla squadra così come già successo sabato scorso prima della trasferta di Torino. Napoli ed il Napoli ci credono e vogliono continuare a crederci anche dopo la trasferta del Franchi, terreno da sempre ostile agli azzurri ed al tecnico toscano, il quale sembra aver deciso per Mertens dal primo minuto.

Napoli che riparte da Firenze con delle certezze ritrovate, quelle della coppia difensiva formata da Albiol e Koulibaly che nell'ultimo mese era sembrata alquanto stanca e frastornata. Dopo i due gol subiti in casa contro l'Udinese è arrivato il clean sheet dello Stadium a dare ulteriore fiducia e consapevolezza ad un reparto che è stato il vero segreto della truppa partenopea in tutta la stagione. Confermare questa impenetrabilità anche al Franchi vorrà dire mettersi gran parte della sfida già in tasca: si riparte dal quartetto solito davanti a Reina formato da Hysaj e Mario Rui ai lati del duo iberico-senegalese.

A tal proposito, formazione che sembra già fatta, con i titolarissimi che dovrebbero conservare il loro status anche nella trasferta contro i viola. Tutti a disposizione di Sarri, che dopo il consueto allenamento mattutino ha diramato la lista dei convocati: "La squadra ha svolto attivazione in avvio e successivamente lavoro tecnico tattico a tutto campo. Chiusura con partitina in famiglia ed esercitazioni su calci da fermo". Questo il report dell'allenamento terminato da qualche ora.

Questa invece la lista dei convocati per la gara contro la Fiorentina.

Portieri: Reina, Rafael, Sepe;

Difensori: Albiol, Tonelli, Chiriches, Koulibaly, Maggio, Milic, Mario Rui, Hysaj;

Centrocampisti: Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Machach, Zielinski;

Attaccanti: Callejon, Ounas, Insigne, Milik, Mertens.