Di Francesco: “Bene l’approccio con il Chievo, ora il Liverpool”

La Roma non si fa distrarre dalla Champions, batte il Chievo all’Olimpico e tiene salda la propria posizione in classifica. Adesso sì che la mente di tutto l’ambiente può essere rivolta alla gara di ritorno contro il Liverpool, per un’altra difficile e complicata rimonta dopo quella andata già a segno contro il Barcellona. Di Francesco intanto si gode la prestazione della squadra di Schick in particolare.

Queste le sue parole a Premium Sport: “La squadra ha dimostrato di aver capito la partita, abbiamo avuto un buon approccio, creato tante occasioni e forse avremmo meritato di più. Il rigore è stato dubbio e avrebbe potuto riaprire la partita, sono contento per la parata di Alisson che gli darà la giusta carica dopo i 5 gol presi martedì. Liverpool? Ora dobbiamo recuperare le energie nervose e fisiche e uscire dal campo avendo dato il massimo con la convinzione di poterlo ribaltare, in passato ci siamo riusciti e perché non riproporlo? Io ci credo, è il mio slogan e sono convinto che faremo una grande prestazione anche dal punto di vista emotivo. Schick? L'ho tolto per una questione tattica, stavamo sul 2-0, eravamo in 10 e mancava mezz'ora, ho fatto un 4-4-1 e l'ho tolto per avere equilibrio.

In 10 abbiamo mostrato lo stesso gamba, mi piace perché la squadra voleva fare questa prestazione, sono entrati in campo con il viso giusto come dico io. Sono contento per Schick, ha dimostrato che può giocare anche in questo sistema di giocochiaramente con caratteristiche differenti rispetto ad altri giocatori. In 10 potevo anche togliere Dzeko, però vi dico che Schick è veramente cresciuto bene, lui ha continuità di corsa e sono contento di averlo come arma in più. Tifare Juventus? Penso sia normale, le altre ci hanno gufato (ride, ndr). Prima dobbiamo guardare noi stessi”.