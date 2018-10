Mazzarri: "Anche noi abbiamo obiettivi come la Lazio"

Il Torino di Mazzarri affronta la Lazio in una gara importante nella corsa alla prossima Champions League della squadra di Simone Inzaghi. Guardando invece la classifica granata non si direbbe che Belotti e compagni possano ancora ambire a particolari traguardi in questa stagione, ma Mazzarri, in conferenza stampa, respinge con decisione questo tipo di analisi.

Queste le sue parole in sala stampa: "Vogliamo arrivare più in alto possibile. Abbiamo enormi obiettivi, parliamo solo in questa direzione. Ci sono punti in palio anche per noi. Bisognerà essere all'altezza, e dimostrare come contro l'Inter e il Milan di essere alla pari. Questo è il nostro principio. Lavoriamo su noi stessi. Dopo aver trovato trame di gioco ci sono mancati i doppi ruoli. Non voglio dare alibi ai giocatori. Davanti all'emergenza cerco sempre di non manifestare problematiche. In questo ambiente è importante non trovare appigli. "E' stata una settimana difficile. Dopo Bergamo siamo arrivati stanca. Qualcosina di tattico l'abbiamo fatto. Domani cercheremo di mettere in campo la formazione più idonea".

Si parla di singoli, in particolare Niang, Belotti ed Edera: "Dopo la nascita della bambina sta andando forte. Con me non deve mai mancare la concentrazione o la forza fisica. Potrebbe entrare a gara in corso perché ancora non ha i 90 minuti. Edera se ha capito cosa fare a questi livelli, giovane o vecchio poco importa. Se viene scelto vuol dire che l'allenatore lo vede bene. Un giocatore che gioca e fa bene, è giusto che sia in campo anche la gara successiva. Comunque anche Iago Falque è a disposizione. Belotti contro Immobile? Sono due Nazionali. I giocatori sono sempre diversi, anche se hanno lo stesso ruolo. Domani c'è Torino Lazio. A noi interessa fare bene anche domani".