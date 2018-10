Serie A - A Crotone pranzo di fuoco, arriva il Sassuolo

La domenica della quartultima giornata di Serie A si apre con un match che promette punti pesanti in palio. Il Crotone, reduce dalla vittoria di Udine, punta a continuare la sua striscia positiva, conquistando un altro successo allo Scida e tenendo lontana la SPAL terzultima. Sono arrivati 4 punti nelle ultime due partite, contro un avversario considerato impossibile come la Juventus e nello scontro diretto con l'Udinese. La salvezza è ancora lontana, ma la sfida con il Sassuolo potrebbe essere decisiva. Proprio per questo la società ha messo i biglietti a prezzi bassissimi, per avere uno stadio pieno a supportare gli squali.

Dall'altro lato i neroverdi di Iachini sono a otto risultati utili consecutivi, cosa che gli ha permesso di agguantare quota 37 punti, abbastanza per considerarsi ormai salvi. Due i successi consecutivi, nello scontro diretto con il Verona e contro soprattutto la Fiorentina, che fino a pochi giorni fa era la squadra più in forma del campionato. Ha contribuito alla tranquillità del Sasòl un ritrovato Politano, che ha distribuito gol pesanti e bel gioco, cosa che ha permesso di compensare la vena quest'anno non eccezionale di Babacar e Berardi. In calabria gli emiliani ci vanno per chiudere ogni dubbio sull'obiettivo finale. Una vittoria potrebbe valere la salvezza matematica e la fine di un 2017-2018 tribolatissimo.

Le ultime

Zenga ha i soliti ai box, mentre tutti gli altri sono a disposizione. Benali e Budimir resteranno out fino a fine stagione. Confermato dunque il pacchetto arretrato tutto italiano formato da Cordaz, Faraoni, Ceccherini, Capuano e Martella. In mezzo al campo Stoian e Rohden si giocano la maglia da mezzala al fianco di Barberis e Mandragora. In avanti imprescindibile Simy, sulle ali si giocano due posto Trotta, Nalini e uno tra Ricci e Stoian, a seconda di quanto verrà deciso in mezzo al campo.

Iachini dovrà fare a meno di Adjapong, squalificato, e Lirola infortunato. Davanti a Consigli dunque Peluso, Acerbi e Lemos. I quinti di centrocampo saranno Rogerio e Dell'Orco. In mezzo confermato il terzetto formato da Missiroli, Magnanelli e Mazzitelli. In avanti la coppia d'attacco leggera formata da Berardi e Politano.

I convocati

Crotone

Portieri - Cordaz, Festa, Viscovo,

Difensori - Ceccherini, Pavlovic, Capuano, Sampirisi, Simic, Faraoni, Martella, Crociata, Ajeti,

Centrocampisti - Rohden, Barberis, Izco, Zanellato, Mandragora,

Attaccanti - Stoian, Nalini, Ricci, Diaby, Trotta, Tumminello, Simy.

Sassuolo

Portieri - Consigli, Marson, Pegolo,

Difensori - Lemos, Peluso, Acerbi, Rogerio, Ferrini, Dell'Orco, Letschert,

Centrocampisti - Magnanelli, Mazzitelli, Missiroli, Biondini, Frattesi, Cassata, Duncan,

Attaccanti - Matri, Politano, Pierini, Berardi, Babacar, Ragusa.

Probabili formazioni

Crotone (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Barberis, Mandragora, Rohden; Nalini, Simy, Trotta.

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Lemos, Acerbi, Peluso; Dell'Orco, Mazzitelli, Mignanelli, Missiroli, Rogerio; Berardi, Politano.