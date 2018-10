Verona - Spal, tra inferno e paradiso

Al Bentegodi, va in scena il classico incrocio salvezza, si affrontano la terzultima e la penultima della classe. Il Verona ospita la Spal, fischio d'inizio alle 15, direzione affidata a Banti. L'Hellas è sull'orlo del precipizio, sono tre le sconfitte consecutive dopo la vittoria di misura maturata con il Cagliari. Una descensio che costringe il gruppo agli straordinari, quattro i punti da recuperare alla Spal, sei alla coppia Chievo - una partita in più - Crotone. Discorso leggermente diverso per la compagine ferrarese, reduce da un buon periodo, eccezion fatta per l'ampia sconfitta con la Roma. Due affermazioni e sei pari per costruirsi un'occasione per confermare la permanenza in A. Semplici si gioca tutto in queste due giornate, con Verona prima e Benevento poi. Il finale offre Torino e Sampdoria.

Pecchia propone il 4-3-3, attacco tecnico e rapido, Cerci gode del supporto di Fares e Verde - difficile l'impiego di Matos. Danzi è in vantaggio su Fossati nel mezzo, Zuculini si gioca la casacca con Calvano. Romulo completa il pacchetto, è l'ancora di salvataggio per un organico in estrema difficoltà. A.Ferrari e Souprayen garantiscono spinta laterale, Vukovic e Caracciolo proteggono Nicolas.

"Il nostro campionato non è finito. L’ultima sconfitta ha reso il cammino più complicato, ma dobbiamo concentrarci esclusivamente solo sulla partita di domani contro la SPAL. Col Genoa avremmo meritato qualcosa in più, ma non abbiamo raccolto nulla. E' stata una sconfitta difficile da accettare", le parole del tecnico.

Semplici replica con il 3-5-2, Paloschi e Floccari compongono il tandem offensivo, Antenucci, non al meglio, siede in panchina. L'unico reale ballottaggio è tra Everton Luiz e Grassi, Viviani è il direttore d'orchestra. Kurtic garantisce inserimenti a getto continuo, all'esterno Lazzari e Mattiello. Una linea a tre oscura Gomis, pacchetto formato da Vicari, Cionek e Felipe.

"Abbiamo dimostrato di valere questo campionato e vogliamo tenerlo stretto. La squadra ha recuperato energie fisiche e mentali. Per uscire da Verona con un risultato positivo, servirà una prestazione importante. Il clima sarà caldo, il Verona giocherà per la vittoria, mentre noi giocheremo per riprendere il nostro cammino dopo averlo interrotto con la Roma", Semplici lancia il guanto di sfida.