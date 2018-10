Serie A, le formazioni ufficiali di Crotone - Sassuolo

A caccia della salvezza. Da una parte il Crotone di Walter Zenga, reduce dalla vittoria scaccia-crisi di Udine, di rimonta, di coraggio ed orgoglio, la quale infonde entusiasmo ai calabresi in vista della sfida odierna contro il Sassuolo di Beppe Iachini. La squadra neroverde, dal suo canto, sembra oramai essere definitivamente uscita dalle sabbie mobili dopo le due vittorie consecutive ottenute prima in casa del Verona e successivamente al Mapei Stadium contro la Fiorentina. Sei punti in due partite, come quelli di vantaggio degli emiliani sui pitagorici alla vigilia di una sfida che potrebbe definire le sorti dell'una come dell'altra, a 270 minuti dal termine del campionato. Quando manca poco meno di un'ora all'inizio della sfida, i due tecnici hanno ufficializzato le rispettive scelte di formazione.

Zenga conferma il 4-3-3 con Nalini e Trotta ai lati di Simy in attacco. Centrocampo composto da Barberis e Stoian, leggermente più esterno con Nalini che tornerà sulla linea dei mediani, accanto a Mandragora. Faraoni e Martella i terzini di fianco a Ceccherini e Capuano. Cordaz in porta.

Crotone (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Barberis, Mandragora, Stoian; Trotta, Simy, Nalini. All: Zenga.

Iachini si affida al classico 3-5-2 e recupera Politano di punta, il quale agirà con Berardi. Rogerio e Ragusa sulle corsie laterali, mentre con Magnanelli a centrocampo ci saranno Missiroli e Duncan. Lemos, Acerbi e Peluso davanti a Consigli.

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Lemos, Acerbi, Peluso; Ragusa, Missiroli, Magnanelli, Duncan, Rogerio; Berardi, Politano. All: Iachini.