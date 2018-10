Serie A - Le formazioni ufficiali di Benevento-Udinese, Verona-SPAL, Samp-Cagliari ed Atalanta-Genoa

La 35esima giornata di Serie A, come da tradizione, ci propone un buon numero di partite da disputarsi dalle ore 15:00 in poi. In particolare, potremo conoscere un altro pezzetto del destino delle squadre impegnate nella lotta all'accesso all'Europa League, così come per ciò che riguarda la disputa per la salvezza. Sono state appena diramate le formazioni ufficiali delle gare in questione: andiamo a conoscerle insieme.

Atalanta-Genoa

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Gomez, Barrow. All. Gasperini

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Rossettini, Zukanovic; Lazovic, Hiljemark, Bertolacci, Bessa, Migliore; Iuri Medeiros, Lapadula. All. Ballardini

Benevento-Udinese

Benevento (4-3-3): Brignoli; Sagna, Djimsiti, Tosca, Venuti; Cataldi, Sandro, Viola; Brignola, Iemmello, Djuricic. All. De Zerbi

Udinese (3-5-1-1): Bizzarri; Stryger Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Barak, Behrami, Fofana, Pezzella; Balic; Lasagna. All. Tudor

Hellas Verona-SPAL

Hellas Verona (4-3-3): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Romulo, Calvano, Valoti; Cerci, Petkovic, Matos. All. Pecchia

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Grassi, Everton Luiz, Kurtic, Mattiello; Antenucci, Floccari. All. Semplici

Sampdoria-Cagliari

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Andersen, Sala; Barreto, Torreira, Linetty; Praet; Quagliarella, Kownacki. All. Giampaolo

Cagliari (3-5-2): Cragno; Pisacane, Castàn, Ceppitelli; Faragò, Barella, Cigarini, Ionita, Padoin; Sau, Pavoletti. All. Lopez