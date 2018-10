La Spal vince a Verona e vola verso la salvezza

La SPAL batte in trasferta il Verona in un delicato scontro salvezza e fa un bel passo in avanti in classifica. Per la squadra di Pecchia, invece, una sconfitta pesantissima.

Al Bentegodi di Verona si affrontano due squadre che possono ancora credere nella salvezza. Da una parte l'Hellas sempre più candidato ad essere la seconda squadra retrocessa in Serie B, dall'altra una Spal che con una vittoria potrebbe portarsi fuori dalla zona retrocessione. Buone notizie per Pecchia, infatti il tecnico del Verona ritrova dal primo minuto il centrocampista Calvano, mentre dovrà fare ancora a meno di Kean, Bianchetti e Zaccagni. Per Semplici sembrava quasi impossibile recuperare Antenucci, ma all'ultimo l'attaccante riesce a prendere parte al match di Verona. Per l'Hellas poche variazioni dalla partita persa contro il Genoa apparte Bearzotti, Souprayen e il giovanissimo Danzi che vengono sostituiti da Ferrari, Calvano e Petkovic. Per la Spal invece due cambi rispetto alla sconfitta in casa subita dalla Roma: Floccari ritrova una casacca da titolare al posto di Paloschi e a centrocampo Grassi si sistema in mediana sostituendo Schiattarella.

La Spal prova subito a mettere in chiaro la situazione pressando i giocatori del Verona. La prima occasione è però del Verona quando Petkovic al secondo minuto prova il destro ma la palla attraversa tutta la porta senza segnare. Al 12esimo Verona in Vantaggio: Valoti si inserisce in mezzo a due giocatori della Spal e pallone che si insacca alle spalle di Gomis. Prova a rialzarsi la squadra di Ferrara, Floccari riceve il cross dalla destra di Costa ma colpisce male di testa e la palla esce sopra la traversa. Alla mezz'ora si abbassano i ritmi di gioco nonostante la Spal provi a pareggiare l'incontro. Alla fine cambia di nuovo il risultato: Fares cerca in tutti i modi di evitare il gol, ma la palla finisce in rete. Autogol e parità ristabilita. Una prima frazione di gioco priva di emozioni premia in un certo senso la Spal.

Parte bene il Verona nella ripresa : Fares coast-to-coast si incrocia in area con Matos, quest'ultimo prova il tiro ma Gomis manda in calcio d'angolo. Da quel momento dominio Spal ma continua a non avere concretezza in attacco. Al 62esimo minuto Pecchia sostituisce Matos con Verde. Il giocatore cresciuto nelle giovanili della Roma si rende subito pericoloso con una conclusione a giro ma di poco non trova lo specchio. Semplici nota un Floccari molto spento perciò decide di sostituirlo con Paloschi. Spal in vantaggio: calcio d'angolo, Felipe al volo sfonda la rete ed è 2-1 per la Spal. I ferraresi non sono contenti e continuano a pressare l'area degli scaligeri. Schiattarella fa tremare il Verona con un tiro a giro che fa la barba al secondo palo. Il Verona prova il tentativo disperato: il coreano Lee si tuffa in area ma Banti se ne accorge e lo ammonisce senza l'ausilio del var. Kurtic chiude la pratica: Schiattarella serve Kurtic, lo sloveno controlla bene e segna il gol del 3-1.

La Spal batte il Verona 3-1 e scavalca in classifica il Chievo Verona. Nella prossima giornata la squadra di Semplici affronterà il Benevento.