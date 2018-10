Crotone - Zenga dopo il poker al Sassuolo: "Non è ancora finita"

La 35esima giornata di Serie A segna un passaggio piuttosto importante per il Crotone, che con la vittoria odierna per 4-1 sul Sassuolo si porta ad un parziale di +5 dalla zona retrocessione. Successo dunque importante per la classifica, ma importante anche per la misura e la prestazione con cui è arrivato, con un primo tempo straripante che ha permesso agli attaccanti rossoblù di scatenarsi, come testimoniato dalle doppiette del solito Simy e di Trotta. Dopo il match ha detto la sua Walter Zenga, come riportato da TuttoMercatoWeb, ai microfoni di Sky Sport. Il mister dei pitagorici si è soffermato prima di tutto sulla prestazione dei suoi: "Era importante per noi, era una gara che necessitava della nostra prestazione. Penso che l'abbiamo fatta, i tre punti sono meritati. Ringrazio i ragazzi, perché hanno fatto una grande prova. In un post su Instagram ho detto che sono talmente giovane che non ho nemmeno un capello in testa".

Il ritiro per la squadra aveva un po' sorpreso nelle ultime settimane, visto che i risultati non erano stati negativi. Ma non si trattava, nell'occasione, di una punizione per i giocatori, al momento molto sereni ed in forma: "Stiamo bene dal punto di vista della serenità, lo zoccolo duro è abituato a lottare fino alla fine. La determinazione conta più dell'allenamento stesso, andiamo spesso in ritiro perché ci piace stare insieme. Siamo sereni, poi le cose vanno sempre bene se lavori nella maniera giusta".

Dal punto di vista tattico i calabresi hanno affrontato una grande evoluzione, che sembrava pure inattesa per certi versi dopo l'addio improvviso di Davide Nicola. Il nuovo allenatore ha però portato una ventata di idee offensive che hanno migliorato il rendimento generale, ad oggi: "Sono fortunato perché i ragazzi mi seguono, e ci mettono l'anima per mettere in pratica le nostre idee, come nel caso di Trotta esterno, soluzione che abbiamo adottato spesso. Dobbiamo giocarcela fino in fondo, domenica se facciamo una prestazione come si deve possiamo essere quasi arrivati. Piedi per terra, attenzione assoluta, niente è chiuso, ma sappiamo di aver dato una spallata al campionato".