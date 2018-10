Serie A - Simeone stende il Napoli: la Fiorentina vince 3-0 e complica la situazione dei partenopei

NOT : STADIO ARTEMIO FRANCHI INCONTRO VALIDO PER LA TRENTACINQUESIMA GIORNATA DI SERIE A

Nel match valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A la Fiorentina spegne i sogni Scudetto del Napoli battendo i partenopei per 2-0. Protagonista della sfida Simeone che, con una tripletta da urlo, schianta la squadra campana ridotta in dieci uomini dal decimo minuto del primo tempo a causa del rosso diretto rimediato da Koulibaly. Con questo successo la Viola aggancia la Sampdoria a 54 punti mentre i partenopei scivolano a -4 dalla Juve quando mancano solo tre giornate alla fine del campionato.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-2-1 per la Fiorentina con Chiesa e Saponara a supporto di Simeone mentre il Napoli risponde col classico 4-3-3 ed il tridente offensivo composto da Insigne, Mertens e Callejon.

La sfida si apre subito con emozioni forti perché dopo otto minuti Koulibaly stende Simeone lanciato a rete: Mazzoleni assegna inizialmente in penalty alla Viola ma, dopo consultazione del VAR concede la punizione ai toscani ma espelle il difensore del Napoli. Sul susseguente calcio piazzato va Biraghi ma Reina respinge con i piedi dopo una deviazione. Poco dopo è il turno di Veretout che, sempre su calcio piazzato, prova a sorprendere Reina ma il suo destro termina alto.

La gara è molto tattica con la Fiorentina che, però, fa la partita e al 34' passa in vantaggio con Simeone il quale, lanciato in campo aperto, entra in area e col mancino fredda Reina, 1-0. Al 42' chance per il raddoppio per la compagine di Pioli con Chiesa che, imbeccato da Simeone, gira da posizione complicata ma Reina si oppone. Nel finale di tempo Fiorentina ad un passo dal raddoppio ancora con Chiesa che si ritrova il pallone in area e calcia col mancino ma Reina dice di no.

La ripresa si apre con un chance per il Napoli con Callejon che mette al centro per il mancino volante di Mertens ma Sportiello si fa trovare pronto. La risposta della Fiorentina arriva al 57' con Chiesa che ritrova il pallone sul destro e calcia dai sedici metri ma Reina devia in angolo. Sarri si gioca subito il tutto per tutto inserendo Milik e Zielinski per Mertens ed Hamsik ma al 63' raddoppia la Fiorentina ancora con Simeone che, sugli sviluppi di un corner, insacca da pochi passi dopo il salvataggio di Reina sul colpo di testa di Badelj, 2-0. E' la rete che spegne definitivamente le già residue speranze del Napoli, ancora battuto al 93' grazie al tris dello scatenato Simeone che, lanciato in campo aperto da Chiesa, entra in area e col mancino batte Reina, 3-0 e fischio finale. Al Franchi la Fiorentina batte il Napoli e aggancia la Sampdoria mentre i partenopei dicono quasi addio al sogno Scudetto.