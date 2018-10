Verso Torino-Lazio: è qui la Champions?

Quattro partite, quattro finali. Le ultime quattro gare (Torino Football Club, Atalanta, Crotone e Inter) che attendono la Società Sportiva Lazio avranno lo stesso peso di una contesa da dentro-fuori. La squadra di Simone Inzaghi non può fallire il primo appuntamento col destino, specie dopo il KO dell'Inter nell'anticipo di ieri.

DIECI PUNTI PER ME, POSSON BASTARE

Sarebbe una calzante rivisitazione della canzone "Dieci ragazze per me" di Lucio Battisti, un cantautore decisamente amato nella 'Città Eterna'. Infatti, la Lazio è la principale artefice del proprio destino. Se è vero che il futuro lo si costruisce con le proprie mani, in barba ai fatalisti, la squadra capitolina dovrà totalizzare, da qui a fine campionato, almeno nove punti, per essere sicura di partecipare alla prossima Uefa Champions League. A prescindere da cosa faranno i meneghini nelle prossime giornate, totalizzare nove punti contro Torino, Atalanta e Crotone permetterebbe alla Lazio di giocarsi lo scontro diretto all'Olimpico con quattro punti di vantaggio sulla compagine di Spalletti. Un margine quindi superiore alla posta in palio.

L'esultanza di De Vrij. Facebook Lazio.

FIDUCIA A MURGIA, SPAURACCHIO FELIPE

Eccezion fatta per Marco Parolo, Inzaghi avrà a disposizione l'intera rosa per la trasferta del 'Filadelfia'. Con una rosa lunga, è normale che ci siano dubbi o ballottaggi. Thomas Strakosha è però sicuro del posto da titolare, sul portierino albanese non ci sono mai stati dubbi in questa stagione. Nella linea a tre di difesa troveranno sicuramente posto Stefan De Vrij e Stefan Radu, con la maglia del centrodestra contesa da Luiz Felipe e Martin Caceres. Il brasiliano è in leggero vantaggio, ma l'uruguaiano scapita. L'altro ballottaggio riguarda Alessandro Murgia e Jordan Lukaku, con il primo questa volta in netto vantaggio. Il belga sembra destinato a partire dalla panchina, per sfruttare la sua freschezza a gara in corso, con Senad Lulic che verrà mantenuto sull'out mancino. Dalla parte opposta l'intoccabile Adam Marusic, con Lucas Leiva e Sergej Milinkovic-Savic a completare il terzetto di centrocampo. In attacco, Luis Alberto scorterà Ciro Immobile. Panchina dunque per Felipe Anderson, sul quale vige lo stesso discorso di Lukaku. Occhio però; i granata sono la vittima preferita del brasiliano, a cui ha segnato ben 5 goal in 8 gare. Il "diez" entrerà sicuramente a partita in corso, la staffetta sulla trequarti con lo spagnolo è annunciata, e proverà a fare nuovamente male. Come un torero nel bel mezzo di una corrida.

PROBABILE FORMAZIONE - LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Marusic, Murgia, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.