Serie A - Lazio cinica e vincente: Torino battuto grazie ad un goal di Milinkovic-Savic

Prova cinica della Lazio, che in casa del Torino conquista tre punti vitali in ottica Champions League. Approfittando della sconfitta dell'Inter ieri, i laziali di Simone Inzaghi mettono KO i granata, segnando solo con Milinkovic-Savic ma sprecando molte occasioni. Nonostante un rigore fallito da Luis Alberto, i biancocelesti non perdono infatti la concentrazione, marcando il tabellino con la loro mezz'ala al 56'. Nella ripresa è ancora Milinkovic-Savic a sfiorare la rete, il Torino è invece insufficiente e non pervenuto. Lazio che sale a quota 70, quarantasette lunghezze per i granata.

Padroni di casa che scendono in campo adottando il 3-4-1-2. Davanti a Sirigu, difesa a tre composta da N'Koulou, Burdisso e Moretti. Nella zona centrale del campo, spazio a Rincon e Baselli, affiancato dagli esterni De Silvestri e Molinaro. Dietro il tandem offensivo Edera-Belotti, confermato Ljajic. Simile disposizione tattica per gli ospiti, che si affidano a Luis Alberto ed Immobile in attacco. Chiavi del gioco affidate a Lucas Leiva, affiancato da Murgia e Sergej Milinkovic-Savic. Strakosha in porta, protetto dal terzetto difensivo Marchi-de Vrij-Radu. Completano l'undici di Inzaghi, i fluidificanti Marusic e Lulic.

Gara subito pimpante ambo le parti, con le due formazioni che non disdegnano pericolose proiezioni offensive. Al primo minuto ci prova infatti Murgia, bravo ad inserirsi in area ma poco preciso al momento di battere Sirigu. Compattandosi, sei minuti dopo è invece il Torino a preoccupare Strakosha con Ljajic, il cui tiro sibila di poco alto la porta protetta dal portiere laziale. All'8' si scalda anche De Silvestri: la sua conclusione trova però preparato l'estremo difensore ex Salernitana. Nonostante un brutto infortunio capitato ad Immobile, la Lazio cerca di attaccare, procurandosi un prezioso rigore al ventunesimo. Lanciato da de Vrij, Milinkovic-Savic viene atterrato da N'Kolou, che di fatto regala un penalty agli avversari. Dal dischetto Luis Alberto si fa però influenzare da Sirigu, autore di una grande parata salva-risultato.

La rosa di Simone Inzaghi, nonostante la ghiottissima occasione mancata, prova comunque a mettere alle corde il Torino, bravo comunque a difendersi e a compattarsi negli ultimi metri di campo. La rosa di Mazzarri preferisce infatti controllare la sfera fin dalla difesa, lasciando alla Lazio la manovra. Questo atteggiamento porta i laziali a sfiorare ancora la rete al quarantacinquesimo, quando è Sergej Milinkovic-Savic a lasciar partire un preciso a tiro a giro, deviato però da un difensore granata. Il primo tempo si conclude di fatto qui, con tanti spunti da analizzare: la Lazio ha infatti attaccato ma sprecato tanto, il Torino ha mostrato invece un'ottima tenuta difensiva ed una capacità di allungarsi in contropiede con pericolosa velocità.

Seconda frazione che comincia con la Lazio costretta a cambiare un altro calciatore - Caceres per Radu - ma comunque pronta a giocare la palla. Al 50' ci prova Luis Alberto: la palla termina altissima. La scelta degli ospiti viene premiata sei minuti dopo, quando è Sergej Milinkovic-Savic a battere Sirigu sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nonostante il miracolo su Leiva pochi istanti prima, l'estremo difensore del Torino subisce alla fine la rete dello 0-1, non potendo far nulla sulla capocciata della mezz'ala laziale. All'ora di gioco ancora ospiti protagonisti con Caicedo, bravo a controllare in area e a lasciar partire un bolide che termina però alto sopra la traversa.

La Lazio riesce a controllare la sfida, il Torino cerca però di aumentare i giri del proprio motore mutando in offensivo l'assetto di base della rosa. Nonostante i cambi i Walter Mazzarri, i granata non riescono a pungere Strakosha, che nei minuti finali si becca anche un giallo per perdita di tempo. All'83' è ancora Milinkovic-Savic a rendersi pericoloso, triangolando in area con Lucas Leiva e lasciando poi partire una stilettata terminata fuori di pochissimo. Nonostante una parentesi a tinte granata, è la Lazio a sfiorare ancora il goal al minuto numero ottantotto, quando è Murgia a sprecare una ghiotta occasione per suggellare definitivamente la vittoria. La sfida si chiude di fatto qui, con la Lazio vincente all'Olimpico. Migliore in campo per i padroni di casa, Milinkovic-Savic. Per gli ospiti in evidenza Sirigu.