Lazio, possibile stiramento per Immobile. Le parole nel post Torino

La Lazio vince ancora e si avvicina sempre di più al quarto posto che significa Champions League. Successo di misura quello sul Torino, ma non per questo meno importante. Unica nota stonata della serata l'infortunio di Immobile che rischia di lasciare Inzaghi senza il suo bomber principale per le ultime tre partite della stagione.

Il tecnico ha parlato anche di questo nel post partita a Sky Sport: "Le sensazioni non sono positive, io ho fiducia perchè Ciro ci ha abituato a superare questo problemino, ma stasera sembra qualcosa di più grave, si presume si tratti di uno stiramento ma non è una diagnosi ufficiale. E’ una vittoria importante che ci dà 4 punti di vantaggio sull’Inter, ma non decisiva. Abbiamo giocato molto bene, avremmo potuto fare qualche gol in più ma non ci siamo riusciti un po’ per imprecisione nostra e un po’ per bravura di Sirigu, ma è un risultato che ci teniamo stretto e che ci dà fiducia per il futuro.

Abbiamo concesso poco, la squadra ha tantissime motivazioni, giochiamo un ottimo calcio e ho la fortuna di avere un gruppo speciale. Se proprio devo trovare un piccolo difetto dico che la squadra doveva fare il secondo gol, ma il Torino è un squadra di ottimi giocatori e ci teniamo stretta questa vittoria. Atalanta? Se non avesse avuto l’Europa League che porta via tante energie dico che sarebbe con noi e le altre squadre a lottare per un posto in Champions".