Bologna - Milan in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (1-2): I rossoneri tornano alla vittoria!

Il Milan ha vinto 2-1 contro il Bologna grazie alle reti di Calhanoglu e Bonaventura. I rossoblu hanno accorciato con De Maio, ma non sono riusciti a fermare la squadra di Gattuso che ha avuto almeno cinque chiare occasioni da gol per chiudere prima la partita. Per oggi è tutto un saluto da radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel ITALIA!

FINISCE QUI BOLOGNA 1 MILAN 2

90' Saranno ben 4 minuti di recupero

87' Cross dalla sinistra, ma nessun attaccante del Bologna riesce ha prenderlo

84' Terzo ed ultimo cambio anche per Gattuso: fuori Bonaventura e dentro Montolivo

81' Terzo ed ultimo cambio per Donadoni: dentro Keita e fuori Masina

79' Secondo cambio per Milan: dentro Kalinic e fuori Cutrone

75' Primo cambio del Milan: Fuori Calhanoglu e dentro Borini

73' GOOOL DEL BOLOGNA CON DE MAIO CHE RIAPRE LA PARTITA: De Maio anticipa Bonucci ed accorcia con un colpo di testa: assist di Verdi. Il Milan poteva chiudere la partita, invece ora tocca soffrire.

72' Angolo per i padroni di casa

71' Altra occasione per il Milan, traversa per Bonaventura. Un altro legno e un'altra occasione per chiuderla

70' Ritmi leggermente calati

68' Bonucci prova a rientrare

66' Bonucci ancora a terra, stessa cavigilia

63' CALABRIA SALVA SULLA LINEA SUL TIRO DI PALACIO! Ma poi l'arbitro ferma tutto per un fallo su Donnarumma

62' Palacio vicino al gol dopo una palla persa a centrocampo del Milan. Angolo

60' Milan di nuovo vicino al terzo gol con Cutrone ssplendidamente da Suso sbaglia clamorosamente a tu per tu con Mirante

58' Il Bologna prova a ripartire, ma Calabria ferma Palacio

56' Altra occasione per Suso, che dal limite si fa rimpallare la conclusione

55' SUSO SI DIVORA IL 3-0 MILAN: lo spagnolo servito da un ottimo passaggio di Calhanoglu lanciando alto.

54' Milan nuovamente in avanti

53' Primo cambio per il Bologna: Avenatti in campo alp osto di Nagy.

52' Cartellino giallo per Masina

50' Il Milan ad un passo dal tris con il palo di Cutrone. Successivamente, Suso ci prova ma il suo tiro viene facilmente intercettato da Mirante

49' Bella ripartenza del Milan, angolo

48' fallo di Calhanoglu, il Bologna può ripartire

45' Inizia il secondo tempo con il primo pallone giocato dai padroni di casa

16.06 Le squadre fanno il loro ingresso in campo

Il Milan ha chiuso il primo tempo in vantaggio di due a zero con due bei gol da fuori di Calhanoglu e Bonaventura. Al Bologna sono stati annullati due gol (giustamente). A tra poco per il secondo tempo

FINISCE IL PRIMO TEMPO BOLOGNA 0 MILAN 2

48' Il Milan chiude in avanti questo primo tempo

Palla persa dal Bologna, Bonaventura, prima finta il tiro, poi piazza un destro che non lascia scampo a Mirante!

45' GOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN, BELLA CONCLUSIONE DI BONAVENTURA! 2-0 MILAN

45' Saranno cinque minuti di recupero

42' Conclusione da dimenticare per Orsolini

41' Bologna ancora in avanti

39'GOl ANNULLATO: fallo di mano di Palacio che fa assist a Orsolini

38' VAR

38' GOOOOOOL DEL BOLOGNA, PAREGGIA I CONTI ORSOLINI, ma i rossoneri reclamano un fallo di mano!

37' Colpo di testa di Mbaye, Donnarumma devia in angolo.

35' Bologna subito in avanti

Rivediamo il gol del Milan

33' GOOOOOOOOOL DEL MILAN LA SBLOCCA CALHANOGLU! Bellissimo destro all'angolino del turco: Mirante battuto! Milan in avanti

27' Bonucci prova rientrare,ma Musacchio si sta riscaldando

25' A terra Bonucci dopo uno scontro con Palacio

24' Verdi ci prova, Donnarumma para

22' Ammonito Locatelli, punizione interessante per Bologna!

22' Milan che perde nuovamente palla

19' OCCASIONE BOLOGNA palo di Nagy, poi il gol di Palacio a gioco fermo. Fuorigioco di Orsolini, che partecipa all'azione!

17' Bella azione del Bologna, conclusione di Poli: da dimenticare

16' Buon idea di Bonaventura che imbuca per Cutrone, ma la palla è un pochino lunga e Mirante lo anticipa

14' Suso in fuorigioco

13' Suso perde palla ed Orsolini recupera palla

12' Zapata lancia Cutrone, ma il giovane attaccante non ci arriva e la palla si perde sul fondo

10' Partita ancora molto lenta

9' Si riprende a giocare

8' A terra De Maio e Cutrone

8' Le due squadre si stanno studiando

6' Bonucci prova a verticalizzare per Cutrone, Mirante intuisce e anticipa

5' Recupero palla di Zapata, possesso palla piuttosto constante per il Milan

3' Bologna in attacco

2' Orsolini ruba palla a Calabria e i padroni di casa possono ripartire

1' Pressione alta del Bologna, Milan in avanti

INIZIA LA PARTITA

14.57 Bologna e Milan fanno il loro ingresso in campo

14.56 Tra poco le squadre in campo

14.50 Abbiati a Premium: "Gattuso ha fatto bene a tenere unita la squadra. Obiettivi ancora vivi"

14.41 Gattuso ha richiamato tutte le componenti rossonere a non sbracare

14.30 I giocatori del milan a Bologna (twitter Milan )

14.20 Antonio Mirante: "La prima volta in cui l’ho visto, ho pensato fosse un predestinato. Abbiamo avuto lo stesso preparatore".

14.16 50esima presenza rossonera per Kessié e Calabria

14.12 Giancarlo Gonzalez anche lui si è fermato dai colleghi di Milan TV: "Siamo in casa, davanti ai nostri tifosi, e vogliamo regalarci una grande vittoria contro il Milan. È una opportunità che non vogliamo fallire contro una squadra storica come questa".

14.05 Kessie a Milan TV: "Oggi dobbiamo rispondere al match contro il Benevento, serve dare tutto per vincere. Ci siamo detti di lavorare molto e di farlo insieme in campo. Gol? Sono importanti ma ora conta la squadra.".

13.58 LE FORMAZIONI UFFICIALI DI BOLOGNA MILAN

BOLOGNA: Mirante; Mbaye, Gonzalez, De Maio, Masina; Poli, Nagy, Pulgar; Orsolini, Palacio, Verdi. A disp.: Da Costa, Ravaglia, Krafth, Dzemaili, Krejci, Crisetig, Di Francesco, Avenatti, Falletti, Romagnoli, Keita, Torodidis. All.: Donadoni

MILAN: G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Zapata, Rodriguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. A disp.:Storari, A. Donnarumma, Mauri, Kalinic, André Silva, Borini, Gomez, Montolivo, Abate, Musacchio, Antonelli, Torrasi. All.:Gattuso

13.50 Eccoci collegati

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Bologna - Milan, match valido per la 35esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018. Il calcio d'inizio, previsto per le ore 15.00, verrà fischiato dall'arbitro Piero Giacomelli.

Il Milan volerà a Bologna con l'obiettivo di conquistare i tre punti e dimenticare il ko casalingo contro il Benevento. La vittoria in casa rossonera manca da oltre un mese.

Il Bologna ormai salvo vuole chiudere al meglio questo campionato. Donadoni pare orientato a schierare il 4-3-3 ed il vecchio tridente Di Francesco e Verdi con Palacio. Out Destro

Gattuso ha accantonato il 4-4-2 per tornare al 4-3-3 con una formazione in parte rimaneggiata viste le numerose assenze. In attacco ci sarà Patrick Cutrone, Locatelli schierato come regista.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Donadoni: "Dobbiamo essere più precisi rispetto all'andata, le occasioni non sfruttate hanno fatto la differenza"Per noi da questo punto di vista è un’occasione. Essere l’ago della bilancia credo che sia positivo perché è bello che i nostri avversari vengano qui a giocarsi qualcosa di importante ma è anche vero che questo per la mia squadra deve essere stimolante".

Gennaro Gattuso: "Noi non ci dobbiamo adattare agli avversari. Dobbiamo seguire le nostre caratteristiche, perché poi bastano quattro passaggi normali e ci bucano. Dobbiamo giocare da squadra, di reparto, non ognuno come gli gira. Coprire bene il campo, sapere come e cosa fare. Negli ultimi 40 giorni non abbiamo più vinto, ma ditemi che squadre abbiamo affrontato in quel periodo con la Juventus, l'Inter, il Napoli e così via".

I CONVOCATI

Bologna

Portieri: Da Costa, Mirante, Ravaglia.

Difensori: De Maio, Gonzalez, Keita, Krafth, Masina, Mbaye, Romagnoli, Torosidis.

Centrocampisti: Crisetig, Dzemaili, Nagy, Poli, Pulgar.

Attaccanti: Avenatti, Di Francesco, Falletti, Krejci, Orsolini, Palacio, Verdi.

Milan

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Gomez, Musacchio, Rodriguez, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo, Torrasi (57)

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.

LA PROBABILE FORMAZIONE

Bologna (4-3-3): Mirante; Mbaye, Romagnoli, De Maio, Masina; Poli, Nagy, Dzemaili; Verdi, Palacio, Di Francesco. All. Donadoni

Squalificati: -

Indisponibili: Destro, Helander, Donsah

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Zapata, Bonucci, Rodriguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

Squalificati: -

Indisponibili: Romagnoli, Biglia, Conti

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

All’andata il Milan vinse 2-1 in casa contro il Bologna

Il Bologna nelle ultime 16 partite contro il Milan in Serie A ha vinto solo una volta (4N, 11P) e ha perso tutte le ultime quattro.