Bologna-Milan, le formazioni ufficiali

Al Dall'Ara va in scena Bologna-Milan, sfida importante per i rossoneri, a caccia dei tre punti dopo un periodo complicato e dopo aver subìto il sorpasso dell'Atalanta in classifica. Dall'altra parte Donadoni ha chiesto alla squadra di andare a caccia di una vittoria prestigiosa in un finale di stagione comunque tranquillo dal punto di vista della classifica.

Queste le scelte ufficiali dei due allenatori, 4-3-3 per entrambe le squadre

BOLOGNA 4-3-3: Mirante; Mbaye, Gonzalez, De Maio, Masina; Poli, Pulgar, Nagy; Orsolini, Palacio, Verdi. All. Donadoni

MILAN 4-3-3: G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Zapata, Rodriguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso