Milan, Gattuso nel post partita: "Quando non finalizzi le occasioni, rischi di complicarti la vita"

Il Milan è tornato a vincere battendo il Bologna per 2-1. Per i rossoneri sono andati in gol con Calhanoglu e Bonaventura, ma hanno rischiato di pareggiare una partita che potevano chiudere molto prima visto che la formazione milanista ha avuto almeno 5 occasioni nitide per relizzare altre reti.

Gennaaro Gattuso è intervenuto a fine partita ai microfoni di Mediaset premium la vittoria abbastanza sofferta: "Siamo arrivati 4-5 volte davanti al portiere. Venivamo da una settimana complicata, da una sconfitta brutta. A Milanello non abbiamo trascorso momenti belli. C’è rammarico per le conclusioni non concretizzate, ma è un aspetto su cui dobbiamo migliorare e lo sappiamo".

Un Milan che però ha faticato anche oggi con gli attaccanti: "Bisogna continuare a creare occasioni da gol e arriverà il momento che la butteranno dentro. Ci arriviamo in area. Dobbiamo crescere a livello di conclusioni e di balistica. Se poi le partite non le chiudi, gli avversari hanno le loro chance e ci vuole poco a complicare le gare. André Silva? In questo momento Cutrone sta tenendo bene il campo, poi nel finale ho deciso di mettere Kalinic. La priorità era uscire da una settimana dove venivamo da una bruttissima sconfitta. Abbiamo vinto su un campo difficile".

I rossoneri vanno sempre in difficoltà con le squadre medio piccole, come mai?: "Se andiamo a vedere gli ultimi 4-5 anni, ci sono risultati con le piccole dove sono mancati punti. Quando giochi contro le grandi squadre e non fai tirare in porta i campioni, allora penso che è mentalità, di starci con la testa. Non è un caso se negli ultimi anni il Milan ha perso punti con le piccole. Possiamo solo crescere sotto tutti i punti di vista. Anche io devo migliorare tanto. Non ho l’esperienza del 60enne".

Tra due settimane ci sarà il big match contro l'Atalanta per il sesto posto..: "Atalanta? Pensiamo al Verona. Col Benevento abbiamo visto cosa siamo capaci di fare. Dobbiamo recuperare energia, qualche elemento sta facendo fatica a livello fisico. Prima c’è il Verona, poi la finale di coppa e poi l’Atalanta. Non dobbiamo perdere punti per strada".