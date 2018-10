Sampdoria - Cagliari, tra Europa e salvezza

Tra Europa e salvezza, Sampdoria e Cagliari si giocano le residue speranze di centrare i rispettivi obiettivi a Marassi, al Luigi Ferraris, dove liguri e sardi andranno a caccia disperatamente di tre punti per rialzare la testa. Periodi di forma praticamente uguali per le squadre di Giampaolo e Lopez, reduci nelle ultime quattro partite da una vittoria, un pareggio e due sconfitte a testa: quattro punti che hanno fatto rallentare le corse verso l'Europa League - nonostante Milan ed Atalanta non vadano a gonfie vele - e salvezza, con Crotone e Spal che spingono alle spalle degli isolani.

Foto Cagliari Twitter

La vittoria casalinga al 93' firmata da Zapata contro il Bologna non ha affatto contribuito a dare una sferzata positiva ai doriani, travolti mentalmente e fisicamente dalla Lazio all'Olimpico. Stesso dicasi per il Cagliari, che dopo il 2-1 interno all'Udinese sembrava potersi riprendere e centrare facilmente la salvezza: invece il poker subito a San Siro contro l'Inter e lo scialbo 0-0 contro il Bologna di sette giorni fa, fatto più di paura che altro, non ha fatto uscire dalle sabbie mobili la squadra di Lopez, costretta a vincere oggi a Marassi se vuole emergerne quanto prima.

Le ultime dai campi

Giampaolo deve rinunciare a Zapata e Caprari, ma non rinuncia al 4-3-1-2: Ramirez alle spalle di Quagliarella e Kownacki. Un solo dubbio in mediana con Barreto che dovrebbe essere preferito a Linetty, mentre Torreira e Praet completeranno il reparto. Due invece i ballottaggi in difesa, con Regini che dovrebbe rilevare Strinic, mentre con Silvestre ci sarà uno tra Andersen e Ferrari. A destra Bereszynski, in porta Viviano.

Foto Sampdoria Twitter

Lopez si gioca la salvezza puntando sugli undici più in "forma": solito 3-5-2 per il tecnico dei sardi che davanti a Cragno schiererà la difesa a tre composta da Pisacane, Castan e Ceppitelli. Faragò e Padoin gli esterni di centrocampo a tutta fascia, mentre al centro con Cigarini regista ci saranno Ionita e Barella. Sau accanto a Pavoletti di punta.

Le probabili formazioni

Sampdoria (4-4-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Regini; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Kownacki. Allenatore: Giampaolo

Cagliari (3-5-2): Cragno; Pisacane, Castan, Ceppitelli; Faragò, Barella, Cigarini, Ionita, Padoin; Sau, Pavoletti. Allenatore: Lopez