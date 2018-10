Serie A, Sampdoria - Cagliari: Blucerchiati straripanti! Vittoria al Ferraris

NOT : Gara valida per la 35esima giornata della Serie A TIM. Match giocato allo stadio Luigi Ferraris di Genova alle 15.00, ora italiana.

Vince la Sampdoria su un Cagliari che quest'oggi non mai apparso in partita. Ora per i blucerchiati testa al Sassuolo, mentre i Sardi dovranno pensare al calendario di fuoco che li aspetta.

LE SCELTE - Lopez utilizza un 3-5-2 con Sau e Pavoletti davanti, lasciando così Han in panchina. A centrocampo ci sarà Barella dal primo minuto accompagnato da Faragò, Ionita, Cigarini e Padoin. Giampaolo opta per il solito 4-3-1-2, con Quagliarella e Kownacki uniche punte disponibili dopo gli infortuni di Caprari e Zapata. Nessun grosso cambiamento nell' undici solito, da parte dei blucerchiati.

PRIMO TEMPO - La Samp parte col turo, già nei primi minuti è Kownacki a impensierire Cragno non trovando la gioia del goal. Rete che arriva pochi attimi dopo, con Praet che dopo l'apertura di Quagliarella elude un difensore con una finta e batte il portiere rossoblu. Il Cagliari non riesce a reagire e la squadra di Giampaolo prende in mano la partita, non lasciando spazi agli avversari. Dopo 13 minuti dal primo goal arriva il raddoppio, stavolta da parte di Quagliarella il quale a porta vuota, dopo una bella azione di Linetty, firma la rete del 2-0. Lopez è costretto a sostituire Pisacane per infortunio, al suo posto entra Farias che subito si rende pericoloso con un bel tiro neutralizzato da Viviano. Il primo tempo bolge al termine, ma in una delle tante azioni blucerchiate, Barella stende Torreira in area di rigore, regalando un rigore agli avversari. Dal dischetto va Quagliarella che tuttavia prende il palo. Sardi che non riescono a creare azioni pericolose e continuano a subire le invettive avversarie. Sampdoria che arriva al terzo goal con Kownacki che di mancino colpisce in area su un bell'assist di Berezynski.

SECONDO TEMPO - Cagliari che parte subito con il turbo, trovando il goal del 3-1 con Pavoletti, dopo soli 4 minuti dalla ripresa. L'ex attaccante del Napoli, a porta vuota, batte Viviano, ma i Sardi rimangono sotto ancora di due goal. La Samp prova a gestire il risultato e qualche volta si affaccia in attacco, andando vicino al goal due volte con Praet, sempre tramite bei tiri da fuori area che prima trova la difesa avversaria come muro, poi invece trova la grande opposizione di Cragno. I blucerchiati cercano di abbassare i ritmi, riuscendoci. La mazzata finale però arriva all'87esimo con il goal del definitivo 4-1, con Ramirez che dopo la traversa di Linetty poggia il pallone in porta.

Il Cagliari è a rischio retrocessione e davanti a se ha un calendario parecchio ostico. La Samp proverà il tutto per tutto in queste ultime giornate, per cercare di ottenere un posto in Europa.