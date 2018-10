Serie A - L'Udinese non riesce a battere il Benevento in 10, rischiando la 12esima, pari (3-3)

Scontro da ultima spiaggia per l'Udinese, che con il Benevento vede l'esordio di Tudor e deve fare punti per la lotta salvezza. I bianconeri vanno in vantaggio con Widmer, poi i campani con grande orgoglio sfruttano l'inadeguata difesa bianconera per ribaltare il risultato. Un super Lasagna riporta in vantaggio i suoi, ma Sagna poi all'ultimo respiro pareggia. Zebrette ancora inguaiate, streghe che confermano tutto il loro orgoglio.

Formazione Benevento (4-3-3): Brignoli; Sagna, Djimsiti, Tosca, Venuti; Cataldi, Sandro (C), Viola; Brignola, Iemmello, Djuricic. All. De Zerbi

Formazione Udinese (3-5-2): Bizzarri; Stryger, Danilo (C), Samir; Widmer, Barak, Behrami, Fofana, Pezzella; Balic, Lasagna. All. Tudor

PRIMO TEMPO

Parte compassata l'Udinese, come ormai abitudine della squadra friulana. Benevento più grintoso e che ci prova subito con Viola, ma Bizzarri blocca senza problemi. Fallo di Venuti su Balic, nell'inedito ruolo di trequartista. Batte lui il piazzato, la sfera arriva perfettamente sulla testa di Widmer che, lasciato solo, insacca battendo Brignoli (1-0). I campani subiscono il colpo imporvviso, Djuricic prova subito a scuotere i compagni con una botta dalla distanza, ma anche stavolta Bizzarri non si fa sorprendere. Si fa invece cogliere impreparata la squadra friulana poco dopo. Venuti va all'uno contro uno con Widmer, fa partire il cross, Danilo effettua lo scivolamento, ma nessuno tra Stryger Larsen, Samir e Fofana si muove, con Viola che approfitta del buco per mandare in rete di testa il pareggio (1-1). Cooling break subito dopo la rete per il gran caldo.

Altro piazzato e altra gran pennellata di Balic, Samir di testa costringe Brignoli al miracolo, ma Maresca ferma tutto per fuorigioco. Rispondono i padroni di casa con palla messa in mezzo e girata di Iemmello che finisce a lato. Partita dai ritmi non altissimi. Fofana prova uno dei suoi ormai famosi tiri da lontano, ma Brignoli è attento e non viene sorpreso. Tegola per De Zerbi, che perde Djuricic per un problema muscolare, in campo al suo posto Coda. Brignola con un tiro a giro prova a battere un altro squillo. Partita che scivola via con un pareggio al duplice fischio.

SECONDO TEMPO

Ripresa che parte senza sussulti particolari. Stesso schema del primo tempo, il Benevento manovra, l'Udinese cerca di lanciare nello spazio Lasagna. Proprio uno scatto di quest'ultimo mette in seria difficoltà Cataldi che lo stende. Già ammonito, l'ex Lazio viene espulso, con De Zerbi quindi costretto a giocarsi un secondo cambio obbligato e i campani che restano in dieci. Si alza un vento particolarmente forte. Calcio d'angolo di Brignola e proprio il vento per poco non mette il pallone in porta, Bizzarri si accorge all'ultimo del cambio di traiettoria e salva a pochi centimetri dalla linea. Risponde l'Udinese, Widmer scodella in mezzo, De Paul in mezzo a due difensori non è abbastanza rapido a colpire e manda la palla tra le braccia di Brignoli.

Non succede nulla di particolare, finchè i bianconeri non commettono un altro errore. Brignola parte, mette a sedere incredibilmente Danilo e in area davanti a quattro prova a battare a rete, Pezzella col braccio largo tocca. Maresca va al VAR e opta per il rigore. Coda dal dischetto non sbaglia (2-1). Udinese che a questo punto alla disperata si butta in avanti. De Paul scodella in mezzo, Lasagna tocca quel tanto che basta per sorprendere Brignoli (2-2). Il Benevento non si aspettava il contraccolpo e sbanda. Pezzella pennella in area, Venuti di testa sbaglia il disimpegno e Lasagna colpisce ancora (2-3). L'esterno ex Palermo dopo l'errore è in palla e continua a creare pericoli. Altra discesa, palla in mezzo per Perica che tutto solo riesce clamorosamente a mandar fuori.

Udinese che non vuole di nuovo correre rischi e continua a spingere. Balic viene servito da Fofana in area e prova a battere a rete, mandando fuori. Poi De Paul con un tiro a giro costringe Brignoli al miracolo. L'Udinese non sfonda ancora e il Benevento colpisce di nuovo. Calcio d'angolo, Sagna sbuca dal mischione, di testa batte sia Larsen che Samir e insacca il pareggio (3-3). Finisce dunque in parità, Udinese che sale a 34 e perde un altro punto di distanza dal terzultimo posto, Benevento che sale a 19.