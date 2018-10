Serie B: turno infrasettimanale decisivo per il finale di stagione

Non c’è un attimo di tregua, in Serie B. Dopo l’emozionante scorsa giornata, infatti, le ventidue di Lega B sono pronte a darsi di nuovo battaglia, continuando a tenere fisso a mente il proprio obiettivo. Praticamente già promosso, trasferta difficile e potenzialmente indolore per l’Empoli, in casa di un Carpi obbligato a fare punti per inseguire ancora i playoff. L’obiettivo è quasi impossibile, i falconi hanno l’obbligo di provarci. Match sulla carta agevole, invece, per il Parma di D’Aversa, deciso a conservare la seconda posizione contro una Ternana obbligata a vincere per non compromettere la propria posizione di classifica. I pronostici sembrano scontati, occhio però alle sorprese. Novanta minuti davvero delicati, inoltre, per il Palermo, che dopo il tonfo di Venezia ha l’imperativo di conquistare i tre punti contro un Bari ugualmente intenzionato a vincere. I rosanero sono più forti, i ragazzi di Grosso hanno voglia di stupire ancora.

Match lontano dallo Stirpe per il Frosinone, lontano dalla promozione diretta e dunque intenzionato a battere il Brescia per riaprire i propri giochi. Ne vedremo delle belle. A caccia della quarta vittoria consecutiva, poi, il Venezia di Filippo Inzaghi, che contro la Pro Vercelli non può fallire: i playoff sono quanto mai vicini, i lagunari hanno davvero l’occasione di scrivere la storia. Trasferta da non sottovalutare, poi, quella del Cittadella in casa dell’Avellino, rosa sicuramente in crisi ma capace di cambiare passo da un momento all’altro. I veneti dovranno stare attenti. Match delicatissimo anche per il Perugia, in casa e contro una Salernitana poco pungente fuori casa ma comunque pericolosa. Gli umbri devono però conquistare i tre punti, confermando quanto di buono visto fino ad ora. Cercherà di concludere al meglio la stagione, il Foggia, in casa e contro uno Spezia ormai lontano dai playoff. I pugliesi hanno svoltato nel girone di ritorno, non possono che essere soddisfatti.

Vero e proprio incrocio-salvezza, inoltre, quello tra Pescara e Cesena, due formazioni impelagate nelle zone di basa classifica: potrebbe vincere la paura di perdere. Discorso analogo per Entella ed Ascoli, che incroceranno le rispettive lame sportive in una sfida davvero intensa e tesissima. Le due formazioni cercheranno di coprirsi e ripartire in contropiede, potrebbero mancare le reti. Rischia seriamente di scendere ancora, poi, la Cremonese di Attilio Tesser, passata dal sognare i playoff a vedere i playout. Contro il Novara, i grigi devono necessariamente vincere, cancellando un periodo lungo ed avaro di soddisfazioni. Occhio però ai piemontesi, ugualmente intenzionati a vincere.