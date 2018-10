Serie B - Nenè risponde a La Gumina: 1-1 tra Palermo e Bari

NOT : STADIO BARBERA INCONTRO VALIDO PER LA TRENTANOVESIMA GIORNATA DI SERIE B

Nel match valido per la trentanovesima giornata del campionato di Serie B Palermo e Bari pareggiano 1-1. Succede tutto negli ultimi dieci minuti di gioco con i padroni di casa che passano in vantaggio con La Gumina ma gli ospiti, in inferiorità numerica, pareggiano nel finale con Nenè. Punteggio che cambia poco la classifica di entrambe le squadre con la squadra di Stellone che sale momentaneamente al secondo posto solitario con 64 punti mentre quella di Grosso al quinto posto con 61.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-1-1 per il Palermo con Coronado e La Gumina a comporre il reparto offensivo mentre il Bari risponde col 3-5-2 con Nenè e Cissè a formare il tandem offensivo.

Partita molto tattica e spigolosa sin dalle prime battute con il Palermo che prova a fare la gara mentre il Bari pressa molto alto impedendo ai portatori di palla siciliani di rendersi pericolosi. La squadra di Grosso tiene bene il campo e al 24' crea il primo pericolo del match con Balkovec che lascia partire una gran conclusione dai trenta metri che si spegne di poco a lato. I padroni di casa provano a reagire con Rispoli che mette al centro per La Gumina il quale viene anticipato a due passi dalla porta.

Poco più tardi prima vera occasione anche per la squadra di Stellone con La Gumina che, sugli sviluppi di una punizione di Coronado, colpisce di testa in tuffo ma non inquadra la porta. Su capovolgimento di fronte Bari vicino al vantaggio con Nenè che riceve al limite, si gira e calcia ma la sfera termina di un soffio a lato. Nel finale di tempo occasione per il Palermo che parte da sinistra, converge verso il centro e calcia ma la sfera termina fuori di pochissimo.

La ripresa si apre sugli stessi ritmi della prima frazione con il Palermo che prova a fare la partita ma il Bari copre ogni spazio del rettangolo di gioco e riparte quando ne ha la possibilità. Al 60', quindi, Grosso si gioca il primo cambio inserendo Galano per Empereur mentre Stellone risponde poco più tardi gettando nella mischia Moreo per Gnahorè e al 67' i siciliani vanno ad un passo dal vantaggio proprio con Moreo che, sugli sviluppi di un cross di Rispoli, taglia sul secondo palo ma da pochi passi manda a lato.

Al minuto 80, però, passa in vantaggio il Palermo con La Gumina che, su sponda di Moreo, insacca da pochi passi, 1-0. Nel finale, causa doppio giallo a Marrone, il Bari resta anche in dieci uomini e al minuto 87 i padroni di casa vanno ad un passo dal raddoppio con Fiordilino che, servito da Moreo, calcia da ottima posizione mandando a lato di nulla. Dal possibile 2-0 al pareggio del Bari che arriva all'89' con Nenè che, dopo alcuni batti e ribatti, riceve da Floro Flores e da pochi metri non può sbagliare, 1-1. Gli ospiti restano anche in nove, per il rosso diretto ad Henderson ma il Palermo non riesce ad approfittarne. Al Barbera il match clou della trentanovesima giornata di Serie B termina senza vincitori e vinti.