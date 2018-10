Inter: rialzarsi dopo il big match per puntare alla Champions League

Il miglior modo per rialzarsi dopo una sconfitta è tornare a vincere, mettendosi alle spalle le polemiche dell'ultima giornata. E così cercherà sicuramente di ragionare Luciano Spalletti, obbligato a compattare il gruppo per vincere le ultime sfide di campionato. L'obiettivo si chiama Champions League, ad oggi distante quattro punti ma ancora vicino considerando soprattutto l'incrocio sportivo che vedrà l'Inter sfidare la Lazio, formazione lanciata verso i medesimi obiettivi. Prima dei biancocelesti, i ragazzi di Luciano Spalletti dovranno però battere l'Udinese, che contro il Benevento ha mostrato buone cose in avanti ballando però dietro. Il nuovo tecnico Tudor potrebbe ancora non aver trovato il bandolo della matassa, condizione da sfruttare senza riserve.

Nonostante un possibile quinto posto, l'unica certezza che traspare dalla società nerazzurra è la conferma di Luciano Spalletti, tecnico che in questa stagione ha davvero plasmato una rosa compatta e coesa come non si vedeva da tempo. Trattenendo talenti come Icardi e Perisic e valorizzando gente come Brozovic ed il nuovo Rafinha, l'ex tecnico della Roma ha davvero creato un bell'ambiente, uniformando le vecchie glorie ad un gruppetto di nuovi talenti, Skriniar e Cancelo su tutti. Il lavoro certosino di Spalletti non è passato inosservato alla società cinese, che gli ha già preparato il rinnovo di contratto. Nella prossima stagione il tecnico avrà altro tempo per puntellare la rosa, sperando in qualche acquisto di spessore.

In ottica mercato, dopo Lautaro Martinez, la dirigenza nerazzurra ha messo gli occhi su Maximiliano Meza dell'Indipendente. Classe 1992, Meza ha attirato anche l'interesse del Borussia Dortmund, che non ha intenzione di farsi beffare come successo con Martinez. Data la concorrenza, il club argentino ha fissato un prezzo di almeno venticinque milioni, cifra importante ma che potrebbe essere sborsata per un calciatore così promettente. Sempre restando nella zona mediana del campo, sembra essere tutto fatto per il riscatto di Rafinha, che ha letteralmente stregato l'ambiente. Secondo Tuttosport, Ausilio si sarebbe già messo all'opera per abbassare il prezzo, forte della voglia di restare del brasiliano.