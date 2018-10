Juventus: Emre Can ha detto sì

Dopo la vittoria sull'Inter e l'allungo sul Napoli che ha avvicinato il settimo scudetto consecutivo, la Juventus sta per mettere a segno anche il primo colpo della prossima finestra di mercato. Dopo mesi di corteggiamento e tentennamenti, Emre Can sembra essersi deciso a firmare il contratto con la Vecchia Signora.

La telenovela che va avanti ormai da Settembre inoltrato sembra finalmente volgersi a conclusione e nel modo migliore per il club torinese. Il centrocampista tedesco del Liverpool in scadenza contrattuale nel prossimo Giugno è stato corteggiato a lungo da Marotta e Paratici che hanno dovuto fronteggiare l'inserimento delle big europee, ultima in ordine di tempo e più pericolosa il Bayern Monaco, ma finalmente hanno convinto Can a firmare e lo hanno fatto facendo anche un piccolo strappo alle regole sui contratti in casa bianconera. E' infatti noto che i due uomini mercato della Juventus siano restii ad inserire clausole rescissorie nei contratti, preferendo le conclusioni amichevoli come visto con le cessioni di Tevez, Pogba, Vidal, Coman e Bonucci: calciatori che volevano andare via e che Madama ha lasciato liberi di prendere la porta d'uscita.

La cifra non è ancora certa, ma sarà comunque alta, in modo da garantire alle casse della società della Continassa una bella plusvalenza. Questo era il passo mancante per concludere l'affare ed ora la firma di Emre Can dovrebbe arrivare presto. L'offerta della Juventus è alta, sei milioni l'anno per cinque milioni, sintomo del grande valore attribuito al giocatore da Madama che lo vede anche come titolare nel prossimo centrocampo di Massimiliano Allegri. Il tedesco è stato convinto anche da questa promessa, ma la sua firma e l'inserimento della clausola rescissoria apre anche altre questioni: quali giocatori richiederanno l'inserimento nel suo contratto? La Juventus glielo concederà? Le risposte le avremo presto.