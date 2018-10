Roma, i probabili undici: problemi per Strootman, fuori Juan Jesus

I miracoli esistono, Roma ne aspetta uno con ansia mercoledì sera, quando la squadra giallorossa scenderà in campo per il ritorno della semifinale di Champions League, contro il Liverpool allo Stadio Olimpico. La squadra romanista è chiamata a confezionare un'altra impresa, come d'altronde già fatto nel 'secondo tempo' della sfida con il Barcellona. Tutta la capitale - la parte a tinte giallo e rosse - si stringerà per 90' ed oltre a Di Francesco ed ai giocatori, la finale di Champions sarebbe un premio super per la città, per la squadra e per tutti i tifosi giallorossi sparsi in Italia e nel mondo.

Il 2 maggio, la 'data X' si avvicina, l'attesa è ormai febbrile. Di Francesco sta cercando di isolare la squadra, per farla arrivare preparata, mentalmente, alla partita. L'allenatore della Roma sembrerebbe deciso a rinunciare a quella difesa a 3 che tanto bene ha fatto contro il Barcellona ma che tanto male ha reso contro il Liverpool. A pagare sarà Juan jesus, che va verso l'esclusione. La linea a 4 sarebbe quindi composta da Florenzi a destra, Kolarov sull'out mancino e Manolas con Fazio i centrali. Accantonato dunque il 3-4-2-1, si ritorna alle vecchie maniere, con il 4-3-3 modulo di gara. Strootman si sta allenando ancora a parte, il problema accusato proprio a Liverpool non è smaltito e dunque la sua presenza è al momento fortemente in dubbio. A Trigoria, però, faranno di tutto per recuperarlo, ma nel contempo salgono vertiginosamente le quotazioni di Pellegrini. Completeranno il reparto Nainggolan e De Rossi, uomini di carisma. In attacco, conferme per l'attacco anti-Chievo: Schick, Dzeko ed El Shaarawy, tutti e tre in gol contro i gialloblu e apparsi decisamente carichi in vista del ritorno di Champions League.

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Schick, Dzeko, El Shaarawy.

Il percorso d'avvicinamento alla supersfida di mercoledì sera proseguirà nella giornata di domani, quando la squadra sosterrà l'allenamento di rifinitura. Saranno Eusebio Di Francesco e Radja Nainggolan i protagonisti della conferenza stampa di domani, alle 12.30, allo stadio Olimpico alla vigilia del match di ritorno di Champions League contro il Liverpool.