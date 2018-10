Fiorentina: archiviato il 3-0 al Napoli, testa al Genoa

Che questa Fiorentina abbia veramente sorpreso è ormai cosa nota a tutti. Dopo la tragica morte di Davide Astori, infatti, la viola ha decisamente cambiato marcia, avvicinandosi con decisione alla zona europea. Merito di questa scalata va sicuramente a Stefano Pioli, abile sia dal punto di vista tattico che sotto l'aspetto comportamentale. L'ex tecnico di Inter e Lazio ha infatti compattato la rosa, traendo il meglio da ragazzi distrutti dopo la tragedia. Ora la Fiorentina non può però fermarsi, andando a vincere contro un Genoa sicuramente tosto ma rasserenatosi dopo la conquista della salvezza.

Secondo le prima indicazioni provenienti dal centro di allenamento toscano, Stefano Pioli dovrebbe confermare in blocco gli eroi della scorsa sfida contro il Napoli, impostando la partita per aggredire subito l'avversario. Davanti al portiere Sportiello, la difesa a quattro dovrebbe essere formata da Bruno Gaspar, Milenkovic, German Pezzella e Biraghi. Le non perfette condizioni di Hugo non dovrebbero dunque fornire dubbi a Stefano Pioli. Nella zona mediana del campo, spazio a Milan Badelj, completamente recuperato. Ai suoi lati, le mezz'ali Benassi e Veretout. Dietro l'unica punta Simeone, al centro di uno straordinario momento di forma, confermati Saponara e Chiesa.

Mentre la rosa continua a prepararsi alla trasferta genoana, non si ferma nemmeno il lavoro della dirigenza e di Pantaleo Corvino, deciso a contattare Milan Badelj per offrirgli un importante rinnovo del contratto. Nonostante il croato sia stato sempre considerato sul piede di partenza, la dirigenza non è mai stata troppo rassegnata a perderlo a zero, con lo stesso Corvino pronto a convincerlo a restare. Secondo quanto riportato in esclusiva da Il Corriere Fiorentino infatti, Badelj starebbe valutando l'idea di restare: troppo forte il legame con il pubblico viola e l'eredità lasciatagli da Astori. Per ora nulla è detto, di sicuro però la dirigenza viola non sembra voler alzare bandiera bianca.