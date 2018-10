Crotone: la salvezza è più vicina, contro il Chievo per la storia

Il Crotone sta compiendo il secondo miracolo consecutivo. Dopo la storica salvezza della scorsa stagione, infatti, i calabresi sembrano prossimi alla seconda permanenza consecutiva in Serie A, risultato davvero storico per un club che cerca modestamente di ritagliarsi il proprio spazio nella massima competizione calcistica italiana. Merito di questo percorso va sicuramente a Walter Zenga, capace di riprendere un gruppo scosso dall'addio del condottiero Davide Nicola. Grazie alle ultime due vittorie consecutive, i calabresi si sono allontanati con decisione dalla zona rossa, toccando quota 34 punti e portandosi a tre lunghezze dal diciottesimo posto.

Non un divario enorme, sia chiaro, ma un bottino importante per valutare con lucidità le prossime sfide. Già nel match contro il Chievo, infatti, Walter Zenga dovrà evitare di sottovalutare i diretti avversari, battendoli e mettendo così altri tre punti tra la propria rosa ed una concorrente per la salvezza. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal centro di allenamento calabrese, il tecnico del Crotone dovrebbe schierare i suoi con il solito 4-3-3. Davanti a Cordaz, la difesa a quattro sarà composta da Faraoni, Ceccherini, Capuano e Martella. Barberis in cabina di regia, affiancato da Mandragora e Stoian, incalzato da Ricci. Poche sorprese anche in attacco, dove Simy completerà il tridente con Nalini e Trotta.