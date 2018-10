Chievo Verona: presentato il nuovo tecnico Lorenzo D'Anna

Cambiare era l'unica scelta possibile. Dopo un periodo tutt'altro che positivo, in casa Chievo Verona si poteva solo allontanare Rolando Maran, che aveva di fatto perso il polso della rosa. Allontanato con tristezza l'ex tecnico del Catania, il presidente Campedelli ha scelto Lorenzo D'Anna, presentato oggi a "Veronello". Il primo tifoso dei clivensi ha parlato proprio della scelta dell'esonero: "Tutte le scelte sono difficili e questa è stata una delle più complicate. Con Maran sono stati anni bellissimi, senza di lui questa società non sarebbe cresciuta, per questo gli auguro le più grandi fortune. Personalmente ritengo Lorenzo D'Anna l'unico che possa ora incidere su questa squadra e sulla società. Per lui è una promozione e gli auguro il meglio. È diventato un ottimo allenatore, è giusto dargli questa opportunità".

In seguito ha preso la parola Lorenzo D'Anna: "Vivo il momento con entusiasmo e tanta determinazione. Ho una grande responsabilità nel sostituire un ottimo allenatore come Rolando Maran. Conosco bene il Presidente: la sua chiamata è stata breve e intensa. Io e tutti i componenti dello staff vogliamo metterci al fianco dei ragazzi e combattere in campo insieme a loro. Crediamo in ognuno di loro, se abbiamo deciso di accettare questa sfida è per questo motivo. Ritroviamo fiducia e autostima" ha detto D'Anna, chiamato a fare bene in prima rosa dopo la positiva esperienza con la Primavera.