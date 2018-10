Juventus - Niente Pjanic con il Bologna; Bernardeschi e Dybala in pole per una maglia

La Juventus si sta preparando al meglio per il match contro il Bologna di sabato, partita mai semplice per i bianconeri. Dopo l'allenamento odierno filtrano notizie sulla formazione che frulla nella testa di Allegri e le novità non sono poche. Sui campi dello Juventus Training Center continua a non esserci Mario Mandzukic, ancora alle prese con il dolore alla caviglia e i dieci punti di sutura ricevuti e quasi sicuramente out per la terzultima gara di Serie A.

Per sostituire l'attaccante croato è probabile che Allegri viri sul 4-2-3-1 dando una maglia da titolare sia a Paulo Dybala, sia a Federico Bernardeschi. Se il secondo è stato abituato nel corso dell'anno a sfruttare al meglio le occasioni da subentrante e lo ha fatto anche sabato sera contro l'Inter, il primo si è riscattato dopo un periodo abbastanza buio stravolgendo il Derby d'Italia. Entrambi si sono guadagnati la maglia da titolare sabato sera ed entrambi dovranno dimostrare di essere al meglio per un finale di stagione infuocato in cui bisognerà giocarsi anche la finale di Coppa Italia contro il Milan. Con loro due in campo, Douglas Costa dovrebbe traslocare sulla fascia sinsitra lasciando l'out opposto a Bernardeschi, mentre la Joya ritroverà il suo posto alle spalle di Higuain.

Nei due di centrocampo non ci sarà Miralem Pjanic, squalificato. Al posto del bosniaco, Allegri, sta provando insistentemente Rodrigo Bentancur, giovane sempre più nel cuore del tecnico livornese che lo ha svezzato al Camp Nou lo scorso settembre e quando può non esita a metterlo in campo. L'urugagio dovrebbe soffiare il posto a Marchisio, sempre più quinto centrocampista nelle gerarchie bianconere, mentre per chi ci sarà al suo fianco è ballottaggio aperto tra Matuidi e Khedira, con il secondo in vantaggio sul francese ex Paris Saint Germain.