Milan, le prossime partite saranno quattro finali

Mancano quattro partite alla fine della stagione ed il Milan è in piena lotta per il sesto posto. Attualmente i rossoneri sono settimi, a un punto dalla sesta piazza occupata dall'Atalanta.

Le prossime quattro gare saranno delle finali per gli uomini allenati da Gattuso che non possono più permettersi passi falsi e dovranno lottare per i 3 punti, senza lasciarne alcuno per strada. Un calendario fitto (quattro partite nello spazio di 15 giorni ndr ).

Per il Milan sarà fondamentale vincere la Coppa Italia perchè, difatti, in caso di successo (che manca dal 2003 ndr) darebbe il pass diretto alla prossima Europa League e, in questo caso, renderebbe inutili le ultime due giornate di campionato, ovvero gli scontri diretti contro Atalanta (a Bergamo) e Fiorentina (a San Siro).

Il settimo posto, inoltre, porta in dote ben 3 turni preliminari della seconda competizione europea.

LE DATE E GLI ORARI

Il Milan inizierà questo mini tour de force sabato pomeriggio ospitando l'Hellas Verona in lotta per la salvezza, poi mercoledì 9 la finale di Coppa Italia contro la Juventus ed infine le ultime due partite di campionato contro Atalanta e Fiorentina, entrambi, come detto, scontro diretti per il sesto posto.

Sabato 5 maggio, Stadio "San Siro": Milan-Hellas Verona, ore 18 (Serie A)

Mercoledì 9 maggio, Stadio "Olimpico": Juventus-Milan, ore 20.45 (finale Coppa Italia)

Domenica 13 maggio, Stadio "Atleti Azzurri d'Italia": Atalanta-Milan, ore 18 (Serie A)

Domenica 20 maggio, Stadio "San Siro": Milan-Fiorentina, ore 20.45 (Serie A)

La prossima giornata potrebbe dare una mano al Diavolo, infatti se i rossoneri riceveranno il Verona, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini andrà a Roma, in casa della Lazio in piena corsa per un posto in Champions. La lotta è quindi tanto intensa e le squadre coinvolte sono parecchie visto che dietro al Milan ci sono Sampdoria e Fiorentina, pronte in caso di qualche passo falso di quelle avanti.