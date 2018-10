Terminata Roma - Liverpool, LIVE Champions League 2017/18 (4-2): Reds a Kiev, il cuore-Lupa non basta

NOT : Ritorno delle semifinali della Champions League 2017-2018: in campo all'Olimpico c'è Roma-Liverpool. Si comincia alle ore 20:45.

Roma : (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini (min. 53 Cengiz Under), De Rossi (min. 70 Gonalons), Nainggolan; Schick, Dzeko, El Shaarawy (min. 75 Antonucci). All. Di Francesco

22.43 - Direi che è tutto. E allora un grazie a chi ci ha seguito da parte di Gianluigi Sottile ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: Roma batte Liverpool per 4-2 nel ritorno delle semifinali di Champions League ma non basta, perchè sono gli Scousers a staccare il pass per la finale di Kiev!

22.41 - È davvero un peccato. La Roma conclude il suo percorso in Champions League ad un solo gol di distanza da un Liverpool estremamente cinico seppur non brillante come al solito sotto l'aspetto del gioco. Troppo pensare ad un secondo miracolo consecutivo per i giallorossi, che hanno pescato troppo tardi il gol del 3-2 oggi per un ribaltone che sarebbe dovuto iniziare prima, su quel rigore negato per un mani netto di Alexander-Arnold. Sono episodi: se sbagli qualcosa e non sei fortunato, a questi livelli paghi. Così come hai pagato ad Anfield, per aver spento la luce per 40-50 minuti. Reds meritatamente a Kiev, ma con tanti squilibri che in una finale secca non devono emergere. Onorevole l'Olimpico, che applaude con orgoglio i propri giocatori riconoscendone l'impegno.

22.37 - Ed infatti finisce qui. Termina il match: Liverpool in finale di Champions League, Roma eliminata.

90' + 4' - Si gioca, ma solo per qualche secondo.

90' + 4' - GOOOOOOOOOL! NAINGGOLAN TRASFORMA! Spiazzato Karius, 4-2, ma la partita ufficialmente sarebbe finita... vediamo.

90' + 3' - È entrato Clyne al posto di Alexander-Arnold, oggi male. CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! Cengiz Under ottiene un rigore per fallo di mano di Klavan in area sul turco che stava rientrando per calciare!

90' + 2' - Gamba tesa di Kolarov su Wijnaldum, altra piccola ingenuità, fallo. Le speranze di rimonta incredibile sono state subito tramortite.

90' + 1' - Florenzi perde un pallone e poi recupera dopo lo scivolone, ma si è ormai perso troppo tempo.

90' - Fuorigioco sul cross buttato nel mezzo, non è abbastanza così. Ammonito Solanke per perdita di tempo su una punizione successiva per gli italiani, tre di recupero.

89' - Nainggolan mangiato da Milner, però poi Manolas disimpegna alla grande. Karius gestisce in seguito, per poi rinviare lungo e trovare il lavoro di Schick. Ci si crede.

88' - Henderson ha subito una botta, punizione in suo favore. Il pubblico rumoreggia, ma l'inglese ha temporeggiato un po'.

87' - Meno due. Ora bisogna provare l'assedio, è entrato Solanke in luogo di uno spento (ma utile) Roberto Firmino.

86' - GOOOOOOOOOOOL! NAINGGOLAN! 3-2! Gran gol del belga, che con un bacino al palla concretizza il lavoro di Kolarov. Che botta! Da destra verso sinistra, un diagonale perfetto dai trenta metri.

85' - Scene francamente evitabili, che con una doppia sfida così sportivamente bella hanno poco a che vedere.

84' - Florenzi accompagna Robertson fuori dal campo, spinta dello scozzese all'ex Crotone a palla uscita e scintille... ammoniti proprio il terzino mancino degli Scousers e Manolas, giunto in soccorso del suo compagno.

83' - Esce Mané, il migliore in campo dei suoi oggi. Dentro per lui Ragnar Klavan, roccioso difensore centrale estone per il 5-3-2 di Klopp.

82' - Antonucci cerca Under sul secondo palo, comoda l'uscita di Karius. Prestazione importante del portiere tedesco.

81' - KARIUS NEGA LA DOPPIETTA A DZEKO! Altra azione prodigiosa del numero 9 romanista, che difende bene il pallone dalla sinistra e calcia di punta, cercando di angolarla sul palo lontano: gran riflesso del portiere tedesco a dirgli di no!

80' - Cross profondissimo di Nainggolan, Dzeko cerca il gol da cineteca col mancino ma incrocia male, largo. Sarebbe stato epico.

79' - Ennesimo corner per la Lupa, tutti in the box.

78' - Lampo di Schick, che su una palla veloce apre il piattone ma non inquadra l'incrocio adiacente al primo palo.

77' - È stato anche ammonito Florenzi.

76' - Brutto intervento di Florenzi su Mané, che stava giocando spalle alla porta... in preda al nervosismo, l'italiano ha scalciato l'ex Southampton.

75' - Esce dal campo un memorabile El Shaarawy, che ha dato tutto. I suoi crampi lasciano il campo alla gamba fresca di Mirko Antonucci.

74' - Si lotta in mezzo al campo, Schick è ancora caparbio e raccatta una buona punizione.

73' - Dzeko la alza in verticale, pallone comodissimo per Karius perchè non capito da El Shaarawy.

72' - Fazio collabora con Florenzi e chiude l'avanzata di Mané, che era partita dalla linea laterale, praticamente a ridosso di Alisson. Che giocatore, il senegalese.

71' - Dzeko si muove da ala e si muove bene: rientra dalla sinistra ed appoggia ai 18-20 metri, ma Gonalons calcia altissimo.

70' - Entra Gonalons al posto di un acciaccato De Rossi, che ha subito una testata da Mané.

69' - ALISSON SU FIRMINO! Col piede il brasiliano frena la conclusione destrorsa in diagonale del suo connazionale con un riflesso prodigioso, sul suggerimento di Salah la rasoiata pareva perfetta...

68' - Bell'idea di Dzeko per la sforbiciata sul cross di Nainggolan, ma la giocata viene fuori sbilenca ed il pallone finisce in tribuna.

67' - Florenzi va col campanile, cercando ovviamente qualcosa di estremamente concreto.

66' - DZEKO! LARGO! Tenuto in gioco per questione di centimetri, sul pallone scodellato l'ex City riesce a girarsi in area e calcia di destro dal centro-sinistra, verso il primo palo, rasoterra e fuori di poco!

65' - Henderson va orizzontalmente, non c'è fretta per lui. Poi Arnold va sul lungo ma Florenzi chiude bene su Mané stavolta.

64' - Si è ripartiti da corner, respinto. Errore clamoroso di Skomina, l'azione era veloce ma il penalty era solare, con tanto di rosso per l'inglese.

63' - SALVA TUTTO ALEXANDER-ARNOLD! Una "parata" dell'inglese, che col braccio larghissimo ferma il tentativo di El Shaarawy da due passi dopo una mischia sulla sponda di Dzeko! Era rigore nettamente, ma in diretta non se n'è accorto nessuno nemmeno all'Olimpico...

62' - Mané sarebbe stato tutto solo su questo pallone di Alexander-Arnold verso il secondo palo se non fosse partito da posizione di fuorigioco piuttosto netta.

61' - Pallone verticale facile per Kolarov. Sono in confusione i Reds, che stanno vivendo un brutto secondo tempo sotto l'aspetto tecnico.

60' - KARIUS ATTENTO SU UNDER! Deviazione improvvisa sul pallone veloce di De Rossi verso il centro dell'area, il turco taglia coi tempi giusti ma col mancino trova addirittura il bloccaggio del portiere avversario, per poco!

59' - Fischio di Skomina per la battuta rapida di Fazio sul centro-sinistra dopo un fuorigioco.

58' - Manolas si mangia Salah stavolta sullo scatto dalla destra, buon momento dei giallorossi che però devono accorciare la distanza di tre gol per sperare almeno nei supplementari.

57' - Schick sta lottando di più rispetto al primo tempo e qui ottiene una rimessa laterale, rimediando ulteriori applausi. Queste partite sono dei passaggi di crescita.

56' - Ancora Dzeko suona la carica e guadagna una punizione vicino al vertice mancino dell'area. Vediamo se arriva un tiro o un cross. Traversone di Kolarov per il bosniaco sul secondo palo, ma il disturbo di Wijnaldum sporca indirettamente la sua torre, rinvio dal fondo.

55' - Robertson arriva sul fondo dentro l'area sugli sviluppi, traversone forte e teso per lo scozzese ma non c'è nessuno sul secondo palo a colpire.

54' - Nainggolan corre palla al piede ma sbaglia l'ennesimo passaggio...

53' - Esce Pellegrini, oggi brutta prestazione per lui. Dentro al suo posto Cengiz Under: prova a giocarsela col 4-2-3-1 Di Francesco. Errore tremendo di Kolarov, per poco Salah non è lanciato in area ma un recupero di Manolas permette ad Alisson di non concedere nemmeno il corner.

52' - GOOOOOOOL! DZEKO! 2-2! Tutti immediatamente a centrocampo dopo l'ennesima rete in quest'edizione di Dzeko, che ha battuto Karius dopo che quest'ultimo era stato prodigioso nel respingere la conclusione a giro di El Shaarawy, dopo la sua tipica azione da dentro l'area!

51' - Karius se la prende comoda come al solito, si allunga troppo la Lupa ma stavolta il tridente Salah-Firmino-Mané non colpisce.

50' - Dzeko è stato pescato in una posizione di fuorigioco che non c'era, e successivamente era stato steso da Karius in area in uno-contro-uno... nulla di fatto, comunque. Schick guida un disimpegno dopo tanta paura di Florenzi su Mané, ma poi sbaglia il filtrante.

49' - Robertson mette ancora il boost ed è difficile farcela: ferma tutto allora Salah, con una posizione iniziale irregolare.

48' - Prima di Dzeko c'è anche Karius sulla sponda di Schick, dopo il cross dalla bandierina.

47' - Fuorigioco netto di Salah. Il pallone è giocato in verticale dal solito El Shaarawy e Van Dijk chiude in calcio d'angolo prima di Dzeko.

46' - Netto anticipo di Manolas sul lancio lungo, Alisson può giocare subito la sfera.

21.48 - Si riparte! Primo pallone mosso dal Liverpool.

21.45 - Secondo ingresso per i calciatori. A breve ricominciamo.

21.37 - Sembra strano da dire guardando il risultato, ma sotto l'aspetto tattico la Roma si sta comportando bene tutto sommato contro il Liverpool, perlomeno difensivamente parlando. L'organizzazione data da Di Francesco per limitare la profondità a disposizione dei giocatori di Klopp è stata efficace, ma gli errori dei singoli (Nainggolan sul primo gol, Dzeko sul secondo) sono stati troppo grandi e condannano probabilmente a rinunciare al sogno-Kiev. Cinici e pure un po' sfortunati gli Scousers, che potrebbero tranquillamente essere in vantaggio per 0-2: la differenza però l'ha fatta una specie di mezzo suicidio dei loro avversari. Ora ci vuole un miracolo. Sarà possibile? Lo scopriremo solo vivendo: a fra poco.

21.32 - Termina il primo tempo. Parziale di 1-2.

45' + 1' - Altra punizione per gli inglesi, che la gestiscono a centrocampo cercando di innescare nuovamente Salah; ma se nemmeno la velocità dell'egiziano può raggiungere questo pallone, vuol dire che era davvero troppo lungo. Solo uno di recupero.

45' - Ed invece il tentativo di Pellegrini si spegne, malamente, in tribuna. Brutta giocata dell'ex Sassuolo, le palle inattive vanno sfruttate meglio.

44' - Ancora Lovren qui sbraccia alla sinistra dell'area di rigore ai danni di El Shaarawy, punizione da battere nel mezzo per i romanisti. Sarebbe preziosissimo pescare ora il pari... ammonito, intanto, il difensore slavo.

43' - Dzeko non riesce ad anticipare Lovren sul bel cross di un attivissimo Kolarov. Allontana il croato.

42' - Florenzi prova dopo un gioco a due fra Schick e Nainggolan: appena dentro l'area, la sua battuta di prima di collo destro termina ampiamente larga.

41' - Lezioso Mané con un colpo di tacco esagerato sulla grande giocata di Salah, che aveva premiato il suo taglio profondo sulla destra dell'area. Rilancio regalato ad Alisson.

40' - El Shaarawy va uno-contro-uno con Alexander-Arnold dentro l'area, quasi sul vertice, e cade a terra: tutto regolare per l'arbitro, il pubblico ed il 92 stesso reclamano un rigore...

39' - Dzeko stavolta allontana dal lato giusto, fallo laterale.

38' - Florenzi riesce in un complicato tentativo di cross, che viene respinto e fa partire il turbo-Salah: Fazio limita i danni, concedendo un corner all'egiziano che lo ha puntato uno-contro-uno. Corner.

37' - ...l'azione termina sulla conclusione dalla distanza di Dzeko, deviata in corner.

36' - El Shaarawy guida con la conduzione la ripartenza dei suoi...

35' - PALO PER EL SHAARAWY! Un lampo del Faraone, che si libera ai 20-25 metri e calcia col destro con una traiettoria deviata da Lovren che si spegne sul legno alla sinistra di Karius!

34' - Sfortunato El Shaarawy nel rimpallo vicino alla bandierina con Alexander-Arnold, sarà rinvio dal fondo per Karius.

33' - Pressione eccessiva di Nainggolan su Mané, che raccatta una buona battuta da fermo.

32' - La testa di Manolas prevale su quella di Mané, Dzeko "pulisce" il pallone e la Lupa può palleggiare.

31' - Punizione sulla trequarti per il destro di Pellegrini, che andrà nel mezzo. Così è, ma dopo un batti-e-ribatti il tutto si conclude con un nulla di fatto. Schick successivamente parte in posizione di fuorigioco sul lancio di De Rossi, punizione.

30' - Van Dijk travolge Alisson sul traversone dalla destra, infrazione netta dell'olandese.

29' - Salah trova spazio dal centro-destra verso la porta, gran recupero di De Rossi e chiusura per lui in scivolata. Calcio d'angolo.

28' - Fazio ha cercato una soluzione aerea in avvitamento, conclusione larga. Karius potrà nuovamente giocare lungo.

27' - Si sapeva che sarebbe stata dura, con quest'atteggiamento difensivo i padroni di casa si sono praticamente consegnati finora. Nuovo calcio d'angolo per i capitolini.

26' - GOL! GOL! 1-2! WIJNALDUM DI TESTA! La zuccata dell'olandese concretizza una deviazione di Dzeko verso la sua porta, mandando fuori tempo Alisson! Adesso è durissima...

25' - ALISSON TIENE IN VITA I SUOI! Gran percussione di Robertson che si mangia Florenzi in conduzione dentro l'area, il pallone va basso e teso per Mané che trova la respinta mostruosa del portiere brasiliano in corner! Che riflesso!

24' - Fallo in attacco dei Reds.

23' - Pellegrini si sta muovendo tanto, ma questo suo cross è agilmente raggiunto dall'uscita di Karius. Alto e lento.

22' - Karius blocca un suggerimento dalla corsia mancina e rinvia lungo.

21' - Florenzi manca un controllo palla all'apparenza semplice, il pallone gira molto velocemente su un terreno bagnatissimo.

20' - Lovren va a terra sulla spinta di Schick dopo un pallone scodellato in area, fallo in attacco. L'intensità la fa da padrone, come prevedibile...

19' - Fazio risolve una situazione delicata tornando indietro da Alisson. Ora c'è meno frenesia. Lo sviluppo tranquillo della manovra ha portato ad un traversone di Kolarov respinto da Alexander-Arnold, altro calcio d'angolo.

18' - Kolarov rimette in gioco con le mani, l'uscita palla successiva però non è pulita.

17' - MANE'! Per poco! Troppo spazio ancora vicino al vertice mancino dell'area per il senegalese, che a giro non trova però la traiettoria desiderata: Alisson accompagna la sfera col tuffo sul fondo!

16' - È tornata ad attaccare la fazione ospite, fischi di un Olimpico che si è però riacceso.

15' - AUTOGOL! AUTOGOL! 1-1! Bello sviluppo della manovra, Florenzi dalla destra trova El Shaarawy sul secondo palo per la sponda su cui Schick non attacca l'area, ma sulla respinta c'è un rimpallo e Milner la ficca involontariamente nella sua porta! Pareggio fortunato!

14' - Van Dijk si mangia il fantasma di Schick e lancia un altro contropiede in parità numerica: Salah va da solo e calcia col sinistro a giro ai venti metri, blocca facile Alisson. Ma che brivido...

13' - Milner guadagna una buona punizione spalle alla porta sulla spinta di Pellegrini, d'esperienza. Chiaramente ora l'inerzia è tutta da un lato.

12' - Kolarov, De Rossi e poi Dzeko: ottimo disimpegno dei gialllorossi, ma l'azione si stoppa sul passaggio troppo telefonato di Pellegrini sulla trequarti.

11' - Salah duetta con Wijnaldum al limite, Manolas lo stende e ci sarebbe un fallo non ravvisato da Skomina, blocca Alisson. Successivamente Dzeko si defila sulla sinistra e mette un pallone velenosissimo che però non viene attaccato da nessuno a centro area...

10' - Si torna al gioco. Deluso ovviamente Nainggolan, che ha commesso un errore non da lui.

9' - GOOOOOOOOOOOL! MANE'! 0-1! Erroraccio di Nainggolan in orizzontale, Firmino riparte e nel quattro-contro-tre allarga in area sul centro sinistra per Mané, che batte Alisson con una conclusione mancina ad incrociare!

8' - Nuovamente Kolarov a uomo su Salah, l'anticipo non riesce e l'egiziano ottiene un nuovo calcio di punizione in mediana.

7' - Van Dijk chiude ancora con un po' d'affanno, scalando sulla fascia mancina.

6' - Florenzi avanza e tenta un cross dalla trequarti, Van Dijk anticipa però nettamente Dzeko. FLORENZI! Primo squillo, largo! Mané è in ritardo nel pressing ed ai 25 metri circa il terzino italiano può andare al tiro verso il secondo palo, largo di pochissimo!

5' - Fallo ai danni di Salah a centrocampo, De Rossi in pressione è stato troppo irruento.

4' - Dopo la prima respinta Salah innesca il contropiede che si sviluppa sulla destra e termina con un cross che Pellegrini disinnesca, col petto, affidandosi ad Alisson.

3' - Kolarov imposta per vie orizzontali, lo stesso fanno Manolas e Fazio. Il serbo all'improvviso trova il fondo con El Shaarawy, che torna ancora dal suo terzino per il suo cross, deviato in corner.

2' - Rinvia solo ora Karius, Van Dijk ferma la corsa di Schick sul filtrante di Dzeko.

1' - Milner chiude subito in fallo laterale un'imbucata. Altra verticalizzazione di De Rossi poco dopo, El Shaarawy smorza in area per Dzeko che, di testa, non inquadra il bersaglio nel duello con Lovren.

20.46 - Si comincia! Primo pallone mosso dalla Roma.

20.42 - Squadre in campo!

20.37 - Manca davvero poco al calcio d'inizio di Roma-Liverpool, fra poco l'ingresso in campo dei ventidue che vi abbiamo annunciato in precedenza. Non mancate!

20.30 - Lo stadio della capitale, così gremito di gente, fa un certo effetto. La speranze è che la carica venga trasmessa anche ai calciatori locali.

20.20 - Riscaldamento iniziato da un po' all'Olimpico, fra poco dovrebbero arrivarci le solite immagini dai social...

20.10 - Come previsto alla vigilia, Di Francesco non si tira indietro e cerca il tutto per tutto per provare a ribaltare il 5-2 dell'andata: 4-3-3 con in attacco sia Dzeko che Schick, mentre dietro c'è il ritorno alla difesa a 3. Klopp risponde con un modulo a specchio identico a quello dell'andata, con l'unica eccezione di Wijnaldum dal 1' al posto dell'infortunato Chamberlain: davanti tridente pesante composto dall'ex e temutissimo Salah, da Firmino e da Mané.

20.00 - LIVERPOOL (4-3-3): KARIUS; ALEXANDER-ARNOLD, LOVREN, VAN DIJK, ROBERTSON; WIJNALDUM, HENDERSON, MILNER; SALAH, ROBERTO FIRMINO, MANE. ALL. KLOPP

19.55 - ROMA (4-3-3): ALISSON; FLORENZI, MANOLAS, FAZIO, KOLAROV; PELLEGRINI, DE ROSSI, NAINGGOLAN; SCHICK, DZEKO, EL SHAARAWY. ALL. DI FRANCESCO

19.47 - Tra pochissimo le scelte ufficiali di Di Francesco e Klopp!

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Roma-Liverpool, match valido per il ritorno delle semifinali della Champions League 2017-2018. Il calcio d'inizio, previsto per le ore 20:45, verrà fischiato dall'arbitro sloveno Damir Skomina.

L'ANDATA

Ad Anfield i padroni di casa hanno travolto per lunga parte della gara i propri avversari, ormai più di una settimana fa, portandosi addirittura sul 5-0. Nel finale però le reti di Dzeko e Perotti hanno alimentato il sogno di una nuova rimonta giallorossa per il 5-2 finale: tutto, adesso, è aperto.

QUI ROMA

I capitolini hanno battuto facilmente il Chievo nell'ultima di campionato, per 4-1, confermando l'ottimo momento di forma di Schick e Dzeko. Inoltre è andato in gol anche El Shaarawy, che proprio grazie alla prestazione di sabato potrebbe essersi guadagnato una maglia da titolare, complice l'infortunio di Perotti.

Nella formazione non dovrebbe figurare invece Kevin Strootman, alle prese con un problema fisico ancora non completamente smaltito. Al posto dell'olandese dovrebbe agire Pellegrini, al fianco di De Rossi e Nainggolan. Tutto ok in difesa (Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov) ed in porta (Alisson).

Per quanto riguarda la strategia da assumere, Eusebio Di Francesco è stato chiaro in conferenza stampa, aizzando i suoi all'orgoglio con una punta d'ironia: "Voglio chiarire una cosa generale: noi veniamo a giocare una partita, davanti a 70.000 persone e vi aspettate una squadra arrendevole?".

In ogni caso, la cavalcata europea della Maggica ha superato ogni aspettativa iniziale, andando a compensare il leggero calo di rendimento in Serie A rispetto al 2016-2017. Ci sarà dunque una pressione relativa, ma il sogno della finale di Kiev è assolutamente da perseguire, per raggiungere un traguardo che manca da più di trent'anni.

QUI LIVERPOOL

Anche i Reds hanno voglia di tornare in finale dopo undici anni di astinenza ed un'improvvisa ed irruenta serie di vittorie in quest'edizione. In questo caso però in Premier League la squadra è riuscita a confermarsi sui livelli attesi, con un piazzamento nelle top four che ormai è blindatissimo.

Solo nell'ultimo periodo forse alcuni giocatori hanno fisiologicamente mollato la presa nelle gare di campionato, come mostrato anche dal pareggio per 0-0 contro lo Stoke di sabato pomeriggio. Pareggio in cui ha riposato Sadio Mané, tutt'altro che al meglio fisicamente, che però dovrebbe rientrare. Sempre out invece Chamberlain.

Il senegalese affiancherà dunque Roberto Firmino ed ovviamente il grande ex Salah nel tridente titolare. Andando a ritroso, nella probabile formazione degli Scousers ecco Wijnaldum insieme ad Henderson e Milner. Completano il 4-3-3 i difensori Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk e Robertson, più il portiere Karius.

Jurgen Klopp ha risposto a tono al suo collega ieri, mostrandosi combattivo all'idea di poter scrivere una pagina di storia del proprio club. E riguardo l'ottima tradizione dei suoi prossimi avversari in casa, il tedesco si è mostrato sereno, provocando così: "Noi non siamo il Chelsea e non siamo il Barcellona".