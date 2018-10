Hellas Verona: con una retrocessione praticamente certa, l'obbligo è quello di onorare la stagione

Sette punti di distanza dalla diciassettesima posizione e solo tre giornate per colmare questo gap. Una missione praticamente impossibile, per l'Hellas Verona, che nella giornata di venerdì potrebbe dire ufficialmente addio alla Serie A in casa del Milan. Di solito i veronesi hanno spesso purgato il diavolo, è vero, ma pensare ad un Hellas vittorioso contro un Milan lanciato verso l'Europa League appare francamente difficile anche per i tifosi più sfegatati. Fabio Pecchia avrà comunque l'obbligo di provarci, schierando alla Scala del calcio la miglior formazione possibile e senza Mattia Valoti, fermo a causa di una lesione di primo grado al bicipite femorale destro.

Nella giornata di ieri, Pecchia ha allenato i suoi ponendo molta attenzione alla tattica, passando poi ad esercitazioni con la palla. In seguito, i veronesi hanno svolto un lavoro aerobico e concluso l'allenamento con delle partitelle a campo ridotto. Lavoro in palestra per Marcel Buchel, infortunatosi al ginocchio destro e per Vukovic, che ha seguito un allenamento differenziato. Nella giornata di oggi, invece, Fabio Pecchia ha sostnuto un allenamento a porte chiuse per compattare la rosa in vista del vitale incrocio contro il Milan.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal centro di allenamento gialloblu, Fabio Pecchia dovrebbe schierare i suoi con un 4-3-3 offensivo per tentare il tutto per tutto. Davanti al confermato Nicolas, uno dei pochi a salvarsi in questa stagione, i centrali difensivi dovrebbero essere Caracciolo e Vukovic, con i terzini Ferrari e Fares ai lati. Nella zona mediana del campo, chiavi del gioco affidate a Zuculini, in ballottaggio con Fossati. Lanciati come mezz'ali, invece, il jolly Romulo e Calvano. Qualche sorpresa anche in attacco, dove Verde e Matos si giocano il posto con Petkovic e Souprayen, il cui impiego farebbe salire Fares nei tre d'attacco. Cerci, infine, il falso nueve.