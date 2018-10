Atalanta - Spinazzola in forse per la Lazio, rischia anche Petagna. Ilicic presente

Le possibilità dell'Atalanta di arrivare per la seconda stagione consecutiva nel tabellone della Europa League passano anche dal big match di domenica pomeriggio: la trasferta a Roma contro la Lazio. Quarta contro sesta, due delle squadre più in forma del campionato che pur lottando per obiettivi diversi non risparmieranno colpi. Il match dell'Olimpico si preannuncia essere come uno dei più belli della trentaseiesima giornata di Serie A, ma Gasperini dovrà far fronte a delle assenze piuttosto pesanti.

Come ormai da un mese a questa parte è probabile che anche contro la Lazio non ci sarà Leonardo Spinazzola. L'esterno di Foligno avverte ancora dolore al ginocchio infortunato con la Nazionale nell'amichevole contro l'Inghilterra e anche ieri ha svolto allenamento differenziato rispetto a quello del gruppo principale. Il Gasp vorrebbe provare a recuperarlo fino all'ultimo e deciderà solo sabato se portarlo a Roma o no. In caso di esito negativo, in pole per sostituirlo c'è sempre Robin Gosens che fin qui si è ben comportato e contro il Torino ha anche trovato il gol vittoria, motivo in più per non forzare il rientro del prossimo giocatore della Juventus.

Discorso simile anche per l'attacco. Barrow sta dimostrando di potersi guadagnare con merito la maglia da titolare, ma soprattutto Ilicic è tornato a disposizione. Lo sloveno aveva accusato un colpo alla gamba, ma già da ieri è tornato a lavorare in maniera regolare sotto gli ordini di Gasperini e quindi a Roma sarà titolare. Al fianco dello sloveno è dovrebbero esserci Cristante e Gomez, ma la candidature del giovane gambiano è forte. Chi invece non ci sarà è Andrea Petagna. Il gigante azzurro sta recuperando dal solito fastidio agli addominali, ma anche se dovesse partire con la squadra, Gasperini, non lo schiererà da titolare, avendo trovato la quadra e i gol in un'altra maniera.