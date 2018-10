Fiorentina tra Europa e mercato: contro il Genoa la posta è molto alta

E' giunta l'ora di Bruno Gaspar. In casa del Genoa, il laterale portoghese fin qui deludente avrà infatti una grande occasione di smentire i critici che fino ad ora hanno avuto ragione sul suo conto, contribuendo alla vittoria della sua Fiorentina. Se i viola dovessero conquistare i tre punti, infatti, l'Europa League si avvicinerebbe e non di pocoa sole tre giornate dalla fine. Non che il Genoa sia squadra agevole, sia chiaro, ma la salvezza praticamente ottenuto potrebbe inconsciamente placare la fame di punti del collettivo di Gasperini. Fame che invece dovranno avere gli uomini di Pioli, ora più che mai chiamati a fare il miracolo nel nome del loro capitano.

Al di là della partita in sé, la sfida contro il Genoa potrebbe infatti delineare futuri intrecci di mercato. Se Bruno Gaspar dovesse deludere ancora, infatti, Pantaleo Corvino sarebbe costretto a valutare altri sostituti in vista della prossima stagione, sondando il terreno per un calciatore affidabile ed economico. Discorso analogo varrebbe per Gil Dias, altro assistito di Mendes che ha davvero fatto poco in questa stagione di Serie A nonostante le ottime cose che si dicevano di lui. L'ex Monaco ha poche partite per convincere Pioli, preoccupato al momento sia di vincere ancora che di valutare i calciatori su cui scommettere nella prossima stagione.

In caso di Europa, infatti, la Fiorentina potrebbe seriamente pensare ad un progetto di più ampio respiro, scommettendo su calciatori di spessore e, perché no, provando a trattenere qualche pezzo pregiato. Su tutti Milan Badelj, dato per partente in estate ma ora vicino a rimanere in caso di Europa League. Con lui, Corvino potrebbe spingersi addirittura a proporgli un contratto di tre anni e 2.5 milioni a stagione, compenso da big per un calciatore che sta comunque raccogliendo da vero professionista l'eredità di Astori. Il croato sarebbe disposto a rimanere, ricevendo però in cambio un contratto importante e la certezza di calcare palcoscenici europei. Vincere contro il Genoa, dunque, potrebbe aprire nuovi scenari in casa viola, cantiere prossimo alla riapertura per fondare un ciclo vincente e solido.