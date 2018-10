Milan, le ultime dal campo: Romagnoli tornato in gruppo

In questi giorni il Milan si sta allenando per preparare la partita casalinga contro il Verona in programma sabato alle 18.00. I rossoneri sono tornati alla vittoria domenica scorsa contro il Bologna dopo 41 giorni di digiuno e vogliono proseguire di questo passo per continuare ad inseguire il sesto posto occupato ora dall'Atalanta, ad un punto solo proprio dalla formazione milanista. La squadra allenata da Gattuso punta ai tre punti e spera in qualche passo degli orobici impegnati a loro volta domenica pomeriggio contro la Lazio, in piena lotta per la Champions League. Invece la Fiorentina e la Sampdoria, che rispettivamente stanno dietro al Milan, andranno la prima a Genova contro il Genoa e i blucerchiati a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

LE ULTIME DA MILANELLO

Gattuso può sorridere per il ritorno di Alessio Romagnoli che quest'oggi ha svolto tutto l'allenamento con il gruppo: il difensore classe 95', come ha riportato la Gazzetta dello Sport, ha recuperato dall’infortunio subito un mese fa nella gara interna con il Sassuolo ed è pronto per tornare fra i convocati, già a partire dal match di domenica contro l’Hellas, ma partirà dalla panchina, al suo posto Zapata che sta sostituendo l'ex Roma in maniera egregia. Romagnoli però punterà verso una maglia da titolare in difesa contro la Juventus, nella partita più importante della stagione.

Il Verona che, di fatto, ha un piede e mezzo in Serie B proverà di tutto per strappare i tre punti a San Siro. Il Milan dovrà essere bravo a non sottovalutare l'avversario, soprattutto dopo la sconfitta col Benevento. Gattuso ha mischiato le carte in tavola provando Borini come terzino destro, il quale è in ballottaggio con Abate e Calabria, ed in avanti Cutrone per guidare l'attacco rossonero, a discapito di Kalinic ed Andrè Silva. Ringhio ha ancora alcuni dubbi di formazione da sciogliere.

MILAN (4-3-3): G.Donnarumma; Calabria/Borini, Bonucci, Zapata, R.Rodriguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. A disposizione: A.Donnarumma, Storari, Romagnoli, Antonelli, Gomez, Musacchio, Abate, J.Mauri, Montolivo, Borini, Kalinic, André Silva. Allenatore: Gattuso

Squalificati: nessuno

Diffidati: Locatelli

Infortunati: Biglia, Conti